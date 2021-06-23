تسريع أتمتة التراخيص في «دافزا» بالاعتماد على «بلوك تشين»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، شراكة استراتيجية جديدة مع سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، تستهدف تسريع أتمتة عمليات التراخيص للأنشطة التجارية المقيدة بشهادات عدم ممانعة من الجهات الحكومية، في منصة موحدة معتمدة على تقنية «بلوك تشين»، كأول منطقة حرة تطرح هذا النوع من المنصات.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن الجانبين، سيعملان بموجب الشراكة الجديدة، على تعزيز الاستفادة بشكل كامل من منصة «بلوك تشين إيدج» (Blockchain Edge) التي تُعد أول منصة لخدمات «بلوك تشين»، مستضافة محلياً في دولة الإمارات.

امتيازات

ويوفر الحل الجديد لشركات المنطقة الحرة في مطار دبي، العديد من الامتيازات، منها تسريع إصدار التراخيص الجديدة أو إضافة أنشطة تجارية مقيدة بشهادة عدم الممانعة من الجهات الحكومية الأخرى.

ومن المقرر أن يكون الحل الجديد جاهزاً للاستخدام في الربع الثالث من العام الجاري، حيث سيسهل عملية تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية، إضافة إلى دعم الشركات التي تسعى إلى التوسع خارج نطاق مجالها الحالي، باستخدام تقنية «بلوك تشين»، مع الحفاظ على مستوى عالٍ من الأمان والحماية عبر عمليات التشفير.

فرص

وقال مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي، الدكتور محمد الزرعوني، إن «المنطقة الحرة في مطار دبي، تلتزم في الاستثمار والاعتماد على التكنولوجيا المتقدمة لتعزيز تجربة شركات المنطقة الحرة والمستثمرين الجدد»، مؤكداً أن «هذا الحراك التقني المتقدم سيسهم في توليد موجة من الفرص الاقتصادية، وتعزيز الابتكار الرقمي، ما سيعزز ثقة مجتمع الأعمال بالتعاملات الرقمية وموثوقيتها، إضافة إلى تحسين تنافسية إمارة دبي في مجال الاقتصاد الذكي عالمياً».

وأضاف أن «التعاون مع (دو) يهدف إلى تسهيل إجراءات تأسيس وممارسة الأعمال، وتبسيط الاشتراطات الحكومية».

تقدم ملحوظ

من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، فهد الحساوي، إن «دولة الإمارات استطاعت خلال السنوات القليلة الماضية، إحراز تقدم ملحوظ في مسيرتها المستمرة لتسريع عجلة التحول الرقمي القائمة على المعرفة، عبر تبني الحلول الرقمية المتطورة».

وأضاف أن «الشراكة مع (دافزا) ستسهم في تعزيز الاستفادة من الإمكانات والمزايا التي توفرها تقنية (بلوك تشين)، لتحقيق نجاح مستدام، تماشياً مع دعم استراتيجية الإمارات للتعاملات الرقمية 2021، إضافة إلى استراتيجية دبي للمعاملات اللاورقية».

خطوة جديدة

وبيّن الحساوي، أن حل أتمتة عمليات الحصول على شهادة عدم الممانعة، يمثل خطوة جديدة إلى الأمام في إطار الجهود المبذولة للارتقاء بحياة السكان، ودعم مجتمعات الأعمال، فضلاً عن تعزيز أجندة التحول الرقمي في دولة الإمارات عبر منصة «بلوك تشين إيدج» من «دو»، التي توفر محفظة متكاملة من التجارب والحلول الرقمية السلسة المصممة لضمان قابلية التوسع، بما يتماشى مع تطورات الأعمال، وتمكين الأفراد والمؤسسات والهيئات الحكومية من تقديم تجارب رقمية سلسة.

توفير التكاليف

أفادت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي (دافزا)، بأن تعاونها الجديد مع «دو»، سيسهم في إيجاد فوائد متعددة لها، بما في ذلك توفير التكاليف على عكس الحلول البرمجية التقليدية غير المستندة إلى تقنية «بلوك تشين»، فضلاً عن تعزيز مستويات المرونة من خلال الحلول الهندسية الهجينة، والارتقاء بتجربة العملاء.

• من المقرر أن يكون الحل الجديد جاهزاً للاستخدام في الربع الثالث من 2021.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news