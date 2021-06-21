ارتفاع أسعار الـ «إيبور» على مختلف الآجال بنسب جاوزت الـ 30%

المصدر: أبوظبي ■ وام

قفزت أسعار الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك الـ«إيبور» على مختلف الآجال تقريباً، بنسب تجاوزت الـ30%، وذلك في أعقاب قرار مصرف الإمارات المركزي، الخميس الماضي، رفع «سعر الأساس» على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بمقدار خمس نقاط أساس.

وجاء قرار «المركزي» بهذا الخصوص، بعدما أعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي رفع سعر الفائدة على الاحتياطيات الفائضة بخمس نقاط أساس، نهاية الأسبوع الماضي.

وأظهرت الأرقام الصادرة عن المصرف المركزي ارتفاع سعر الفائدة على التعاملات بالدرهم بين البنوك لأجل سنة إلى مستوى 0.748 نقطة أساس، بتاريخ 17 يونيو الجاري، مقارنة مع 0.565 نقطة أساس بتاريخ 16 من الشهر ذاته.

يشار إلى أن ارتباط الدرهم بالدولار يستوجب محاكاة المصرف المركزي الإماراتي قرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي في كل ما يخص أسعار الفائدة.

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