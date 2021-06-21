«اتصالات» و«إريكسون» تتعاونان لإطلاق الجيل الخامس تجارياً

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «اتصالات» شراكتها مع «إريكسون» لإطلاق تقنية الموجات المليمترية في شبكة الهاتف المحمول للجيل الخامس، تجارياً، في دولة الإمارات.

وأفاد بيان صدر، أمس، بأن إطلاق «الجيل الخامس عالي النطاق»، يسهم في تحقيق كفاءة اتصال عالية بسرعة تحميل 4.2 غيغابت في الثانية، وزمن استجابة يبلغ 8 ملي ثانية.

ووفقاً للبيان، فقد تمكنت «اتصالات» من خلال استثماراتها المتواصلة، من تشييد بنية تحتية متطورة لشبكة الجيل الخامس، يمكنها أن توفر الأداء المتفوق لتكون إحدى أهم أدوات التحول الرقمي في دولة الإمارات، ولتحقيق التميز في تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، مثل أتمتة العمليات، و«إنترنت الأشياء».

وتوفر الموجة المليمترية للجيل الخامس، تردداً عالياً، وسعات اتصال كبيرة، ما يجعلها ملائمة لشبكة النفاذ اللاسلكي الثابت، ولتوصيل سرعات إنترنت عالية، تماثل سرعات الألياف الضوئية، ولكن لاسلكياً، وذلك في ما يعرف بـ«الميل الأخير»، وهو البعد بين أجهزة المشتركين والمحطات المجاورة لهم. كما تعد هذه التقنية ذات فعالية كبيرة في المناطق المزدحمة، مثل الملاعب والمراكز التجارية.

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