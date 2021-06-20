إعادة افتتاح المبنى رقم «1» و«كونكورس دي» في «دبي الدولي» اعتباراً من 24 يونيو

المصدر: دبي ■ وام

أعلنت مؤسسة مطارات دبي أنها ستعيد افتتاح المبنى رقم (1) و«كونكورس D» في مطار دبي الدولي، اعتباراً من 24 يونيو الجاري، بعد أن سبق أن قررت إغلاق المرافق في 25 مارس 2020، بعد التعليق الجزئي للعمليات في مطار دبي الدولي، كجزء من استراتيجية السيطرة على انتشار جائحة «كوفيد-19».

ويأتي ذلك ضمن التطورات المهمة، التي تشير إلى عودة النمو في قطاعي الطيران والسفر والسياحة في دبي، ودولة الإمارات.

نمو متوقع

ورحّب سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي، بإعادة افتتاح المبنى (1)، كخطوة مهمة في التحضير لاستيعاب النمو المتوقع لعودة الإقبال على السفر في الأسابيع والأشهر المقبلة.

وقال سموه إن قطاع الطيران في دبي كان على رأس أولوياتنا، ضمن حملة عالمية لاستعادة الخدمات الجوية الحيوية، وافتتاح ممرات السفر التي لا تتطلب الحجر الصحي بين دولة الإمارات ودول متعددة حول العالم.

وتابع سموه: «تشير هذه الخطوة إلى التفاؤل لبقية العام وما بعده، فضلاً عن كونها مؤشراً واضحاً لخطة دبي في قيادة صناعة الطيران، لتمكين الانتعاش الاجتماعي والاقتصادي للعالم، كما أن إعادة الافتتاح تعتبر جهداً تعاونياً للعديد من الشركاء الاستراتيجيين في تشغيل المطار الأكثر ازدحاماً في العالم»، معرباً سموه عن سروره بأن نكون قادرين على اتخاذ هذه الخطوة المهمة نحو استعادة عمليات المطار بالكامل.

وأفاد سموه بأن إعادة افتتاح المبنى (1) ستتيح العودة تدريجياً، لما يزيد على 40 شركة طيران دولية إلى مقرها الرئيس، والتي تشغل رحلاتها حالياً في مبنيي الركاب «2» و«3».

عودة تدريجية

ونصحت «مطارات دبي»، الركاب، التحقق من مبنى المغادرة والوصول مع شركات الطيران الخاصة بهم، قبل التوجه إلى المطار، حيث إن عودة شركات الطيران إلى المبنى ستتم على مراحل عدة، لتكتمل في نهاية يونيو الجاري. يذكر أنه تم افتتاح «كونكورس D» في فبراير 2016، وهو مرتبط بالمبنى (1) بوساطة قطار المطار، إذ يقدم المرفقان خدمات على مستوى عالمي لطاقة استيعابية سنوية تبلغ 18 مليون مسافر.

• إعادة افتتاح المبنى «1» ستتيح العودة تدريجياً لما يزيد على 40 شركة طيران دولية، إلى مقرها الرئيس، والتي تشغّل رحلاتها حالياً في مبنيي الركاب «2» و«3».

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