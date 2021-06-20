مطارات دبي تعيد افتتاح المبنى رقم 1 اعتباراً من 24 يونيو

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أعلنت مطارات دبي عن إعادة افتتاح المبنى رقم 1 وكونكورس D اعتباراً من 24 يونيو، وذلك كما ذكر المكتب الإعلامي لحكومة دبي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر".

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مؤسسة مطارات دبي، كما ذكر المكتب الإعلامي عبر "تويتر"، لقد كان قطاع الطيران في دبي على رأس أولوياتنا ضمن حملة عالمية لاستعادة الخدمات الجوية الحيوية وافتتاح ممرات السفر التي لا تتطلب الحجر الصحي بين دولة الإمارات العربية المتحدة ودول متعددة حول العالم.

وأضاف سموه قائلاً إن هذا الافتتاح جزء من استعدادات المطار لاستيعاب النمو المتوقع في الطلب على السفر.

وتابع سموه قائلا "إن افتتاح المبنى 1 سيتيح العودة تدريجياً لما يزيد عن 40 شركة طيران دولية الى مقرها الرئيسي والتي تشغل رحلاتها حاليًا في مبنيي الركاب 2 و3".

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