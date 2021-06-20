مشروع تحت الإنجاز.. «أنوا».. مجمع سكني فاخر في «دبي الملاحية»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أظهر تطبيق «ريست دبي»، التابع لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، أنه تم إنجاز أكثر من 80% من مشروع «أنوا»، الذي تطوره شركة «أمنيات» بمدينة دبي الملاحية في دبي.

والمشروع واحد من أكثر المجمعات السكنية الفخمة والفاخرة في دبي، ويتميز بخيارات عدة من «بينتهاوس» إلى «تاون هاوس»، وشقق توفر مساحات مفتوحة لعيش مريح.

ويمنح موقع المشروع الاستراتيجي، سهولة الوصول إلى شارع الشيخ زايد ومركز دبي المالي العالمي، إضافة إلى مناطق وأماكن مهمة في الإمارة، منها وسط مدينة دبي ومركز التجارة العالمي، ومطار دبي الدولي وجميرا وبردبي، فضلاً عن «دبي سيتي سنتر».

يشار إلى أن مدينة دبي الملاحية، تقع في الحزام السكني الذي يطل على مناظر بانورامية للخليج العربي وأفق دبي.

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