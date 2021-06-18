«دناتا» تفتتح منشأة جديدة لصيانة الحافلات في مطار دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت شركة «دناتا»، المزود العالمي الرائد لخدمات السفر الجوي، منشأة متطورة في مطار دبي الدولي لصيانة حافلات الركاب العاملة في المطار.

وأفاد بيان صادر أمس، بأن ورشة الصيانة الجديدة، البالغة مساحتها 5000 متر مربع، جهزت بمعدات وتقنيات جديدة من شأنها ضمان التحسينات المستمرة في الصيانة الآمنة لأسطول حافلات المطار، وتعزيز الخدمة ودعم عمليات النقل السلس عبر المطار للركاب وأطقم الطائرات والعاملين.

وتعزز الورشة الجديدة منشأة صيانة الحافلات القائمة بأكثر من الضعف.

وتقع في الطرف الجنوبي للمطار على مقربة من عمليات الحافلات الرئيسة.

وقد صُمّمت للحفاظ على أسطول يضم نحو 200 حافلة ركاب، وأكثر من 100 حافلة لنقل العاملين على أرض المطار.

وافتتح مرفق الصيانة الجديد، نائب رئيس أول «دناتا» لخدمات الناقلات الجوية، جعفر داود، إلى جانب ممثلين من شركة «كوبوس إندسترير» العالمية المتخصصة بصناعة حافلات المطارات.

وقال داود، إن «مجموعة الإمارات استثمرت على مدار الأشهر الـ30 الماضية في 140 حافلة ركاب جديدة من طراز (كوبوس) COBUS لضمان سير عمليات نقل الركاب في مطارات دبي وفق أعلى المستويات العالمية».

وأضاف: «يسعدنا توسيع قاعدة الصيانة لتحسين كفاءة وجودة خدماتنا الفنية لدعم رعاية وصيانة هذه الأصول».

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