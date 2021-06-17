«كينجستون القابضة»: الإمارات بيئة استثمارية مثالية ومتكاملة

المصدر: الشارقة ■ وام

أكد رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لشركة «كينجستون القابضة» رئيس اللجنة التمثيلية لمجموعة قطاع الصناعة في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، وأحد المستثمرين في الدولة، لالو صامويل، أن دولة الإمارات بيئة استثمارية مثالية ومتكاملة، مشيراً إلى أن نجاحه في عالم المال والأعمال بدأ من الإمارات في عام 1995، وتحديداً في المنطقة الحرة لمطار الشارقة الدولي، وذلك نتيجة البيئة الاستثمارية المتميزة التي استفاد منها في تحقيق توسعات مجموعته إلى العالمية، حتى أصبحت اليوم واحدة من أكبر الشركات المصنعة للمنتجات الكهربائية في آسيا والمنطقة.

وقال صامويل إن الشارقة تعد قاعدة صناعية مثالية في دولة الإمارات، حيث تحتل 44% من إجمالي القطاع الصناعي في الدولة، ولديها ما يقرب من 2800 وحدة تصنيع موزعة على 18 منطقة صناعية ومنطقتين حرتين.

وأوضح أن الشارقة رسخت مكانتها في القطاع الصناعي بسبب المزايا الاستراتيجية التي تقدمها، حيث تمتلك عوامل رئيسة في عملية التصنيع، وهي البنية التحتية واليد العاملة وتوافر الطاقة وقلة كلفتها، إلى جانب إمكانية الحصول على التمويل وسهولة الوصول إلى الأسواق الدولية، مضيفاً: «لذلك فإن أحد الأسباب الرئيسة التي دفعتنا إلى اتخاذ الشارقة مقراً لنا، توافر بنية تحتية جيدة يمكنها تلبية احتياجات الصناعات التحويلية».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news