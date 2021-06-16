دبي الذكية تستعرض نهج الإمارة في توظيف البيانات لمعالجة الأزمات

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شاركت دبي الذكية في الاجتماعات التي نظمتها عن بُعد «شبكة المدن الـ40 القيادية C40» العالمية، التي تضم 40 مدينة كبرى حول العالم ملتزمة بمعالجة ظاهرة تغير المناخ، وتُعنى بالتوجيه الاستراتيجي للمدن الأعضاء.

وجاءت المشاركة ضمن جلسة حملت عنوان: «استخدام البيانات والتكنولوجيا لإدارة توجهات المستقبل»، حيث استعرضت دبي الذكية نهج الإمارة في توظيف قوة البيانات لمعالجة الأزمات، وتحقيق مستقبل أكثر رخاءً للمجتمعات.

دور حيوي

وناقشت دبي الذكية الدور الحيوي للبيانات في مواجهة الأزمات العالمية، مثل جائحة «كوفيد-19»، من خلال توظيفها في تصميم أدوات تدعم عملية صناعة القرار وتقديم الحلول العملية.

نجاحات

وخلال عرض تقديمي، سلط مساعد المدير العام لدبي الذكية المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي، يونس آل ناصر، الضوء على ما حققته دبي من نجاحات عدة في الاستفادة من قوة البيانات، لبناء وإدارة مدينة ذكية شاملة تركز على أفراد المجتمع واحتياجاتهم، بما يسمح للجهات الحكومية والشركات الخاصة بتطوير منتجات وخدمات مدعومة بالتقنيات الناشئة.

وتناول العرض الركائز التي تحدد قيمة النظام الشامل للبيانات، مستندة بذلك إلى أمثلة لأدوات ومشروعات صممتها دبي الذكية باستخدام البيانات، مثل: «لوحة التحكم الذاتية الذكية - كوفيد-19»، و«لوحة معلومات الأمن الغذائي»، ومشاركة النظام مع أبطال البيانات في دبي، والبنية التحتية للبيانات التي أطلقت من خلالها منصة «دبي بالس»، ومسألة حوكمة البيانات التي تضمنها دبي من خلال تطبيق قانون بيانات دبي.

دعم القرار

كما ركز العرض على مزايا مشروعات البيانات التي أسهمت في وضع الحلول للتحديات التي أفرزتها جائحة «كوفيد-19»، ودعم صناعة القرار لما فيه مصلحة المجتمع، والتي كان أبرزها «لوحة التحكم الذاتية الذكية - كوفيد-19» و«لوحة معلومات الأمن الغذائي» كحالات استخدام بارزة، إذ عملت لوحة التحكم - التي تم تطويرها بالشراكة مع مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا المُستجد في دبي - على مراقبة انتشار الفيروس والتنبؤ به، ما يمكّن الجهات المعنية من اتخاذ قرارات مستنيرة تعتمد على بيانات دقيقة وموثوقة حول مقاييس مختلفة، مثل العدد الإجمالي للمصابين بالعدوى حسب النوع، والأعداد التراكمية لمعدلات العدوى، والتعافي، والحالات الحرجة في جميع أنحاء الإمارة، بالإضافة إلى المعلومات اللوجستية مثل عدد المرافق والإمدادات الطبية المتاحة في جميع المرافق.

منصة

أما لوحة معلومات الأمن الغذائي في دبي فهي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، ووفرت خلال الجائحة تحديثات حية حول خمسة مؤشرات مهمة إلى الأمن الغذائي، وتشمل: مؤشر العرض، وتوافر المخزون، والإنتاج المحلي، والاستهلاك، ومؤشر الأسعار لجميع سلع الأغذية والمشروبات في دبي.

أداة قوية

وقال آل ناصر إن «علوم وتكنولوجيا البيانات، أحدثت ثورة في القطاعات الاقتصادية وجميع جوانب حياتنا اليومية، حيث تعد اليوم أداة قوية أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة، من خلال معالجة التحديات الأكثر إلحاحاً».

وأكد أن «تغير المناخ يشكل تهديداً لجميع الأنظمة الحالية، لكن مع وجود بيانات دقيقة وموثوقة يمكن للحكومات اتخاذ القرارات الصحيحة للتخفيف من مخاطره وضمان مستقبل أفضل لعالمنا».

• دبي حققت نجاحات عدة في الاستفادة من قوة البيانات لبناء وإدارة مدينة ذكية شاملة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news