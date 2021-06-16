«ناسداك دبي» ترحّب بإدراج سندات لـ «الإمارات للتنمية» بـ 750 مليون دولار

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

رحّبت بورصة «ناسداك دبي»، أمس، بإدراج سندات بقيمة 750 مليون دولار صادرة عن مصرف الإمارات للتنمية، الذي يُعد إحدى أبرز المؤسسات المالية الداعمة لخطط التنويع الاقتصادي في الدولة.

وأوضحت البورصة في بيان، أنه تم إصدار السندات لأجل خمس سنوات بعائد 1.639%، مشيرة إلى أن الإصدار شهد إقبالاً كبيراً من المستثمرين، مما أسهم في تغطيته بأكثر من أربعة أضعاف قيمته، حيث مثل المستثمرون من منطقة الشرق الأوسط 34%، و36% من أوروبا، و28% من الأسواق الآسيوية، و2% من السوق الخارجية الأميركية.

وأكدت «ناسداك دبي» أن هذه السندات، تعزز مكانة دبي كأكبر مركز لإدراج أدوات الدخل الثابت، المقومة بالدولار الأميركي في الشرق الأوسط بقيمة إجمالية قدرها 96.876 مليار دولار.

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