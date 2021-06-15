2700 موظف متطوّع من 66 شركة يشاركون في «اعط واحصد 2021»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

نظم مركز أخلاقيات الأعمال التابع لغرفة تجارة وصناعة دبي، فعالية «اعط واحصد 2021» التي عقدت بطريقتي الحضور الافتراضي والمباشر.

وأفادت الغرفة في بيان أمس، بأن هذه المبادرة التي تقام للعام الـ11 على التوالي، تأتي ضمن جهود برنامج «Engage دبي» لدعم التطوع في النشاطات المجتمعية، مشيرة إلى أن نسخة عام 2021، شهدت مشاركة أكثر من 2700 موظف متطوع يمثلون 66 شركة في دبي قضوا 70 ألفاً و600 ساعة تطوعية، استفاد منها أكثر من 60 ألف مستفيد، لتكون هذه الفعالية الأكبر في تاريخ البرنامج.

وتهدف هذه الفعالية إلى دعم برامج ومشروعات تطوعية لـ24 شريكاً من مؤسسات المجتمع و42 عضواً من الشركات، حيث ركزت المشروعات للعام الجاري على دورات تعليمية للأطفال، وتوفير وجبات لعمال البناء والمشاريع العقارية، وتوفير المساعدات للأسر المتعففة، ودعم مرضى السرطان، ودورات تعليمية وتثقيفية افتراضية لفئة أصحاب الهمم، ومهارات الزراعة، وإعادة تدوير النفايات الإلكترونية والأوراق والبلاستيك والمعادن، وحماية البيئة.

وقال رئيس قطاع الأبحاث الاقتصادية والتنمية المستدامة في «غرفة دبي»، الدكتور بلعيد رتاب، إن فعالية «اعط واحصد» شهدت إقبالاً شديداً للمشاركة والتطوع خلال عام 2021، حيث أسهمت في تعزيز مهارات الموظفين المتطوعين وصقلها، وتعزيز تأثيرهم في مجتمعهم، لافتاً إلى أن العمل المجتمعي يعتبر جزءاً رئيساً من التأثير الإيجابي على حياة الجميع في المجتمع وبيئة الأعمال.

وأضاف رتاب أن الغرفة قدمت خلال الفعالية التطوعية أكثر من 8800 كيلوغرام من المساعدات الإنسانية، مثل توزيع الأرز والمواد الغذائية الأساسية الأخرى والقرطاسية والملابس، إضافة إلى توزيع أكثر من 24 ألفاً 300 وجبة للمحتاجين والأسر المتعففة في الدولة، وأكثر من 32 ألفاً و900 من المستلزمات الدراسية والقرطاسية إلى مدارس للأطفال، مشيراً كذلك أنه تم تحويل أكثر من 2.2 طن من النفايات بعيداً عن مكب النفايات، وزُرعت أكثر من 400 بذرة من شجر الغاف.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news