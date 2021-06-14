130 مشارِكة في ورشة «سيدات أعمال أبوظبي»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

نظم مجلس سيدات أعمال أبوظبي التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، ورشة عمل تدريبية عن طريق وسائل الاتصال الرقمية بعنوان «التسعير في المنتجات والخدمات»، وذلك بالتعاون مع شركة رواد الأعمال للاستشارات الإدارية والتطوير.

وذكرت «غرفة أبوظبي» في بيان أمس، أن الورشة شهدت حضور عدد كبير من سيدات ورائدات الأعمال، وتحديداً صاحبات «رخص مبدعة»، حيث تجاوز عدد الحضور 130 مشاركة.

وعملت الورشة على إكساب المشاركات العديد من المهارات التجارية، من أهمها زيادة معارفهم حول التسعير المناسب في مجال أعمالهم التجارية في مجالات بيع المنتجات وتقديم الخدمات. كما قدمت الورشة كماً من المعلومات التجارية والمعارف العامة بتطوير مشاريع رخص مبدعة وسيدات ورائدات الأعمال.

وتناولت الورشة تسليط الضوء على محاور عدة منها التعرف إلى طرق التسعير التقليدية، وطرق التسعير الحديثة، بالإضافة إلى إكساب المشاركات مهارات أساسية للتعرف إلى الفرق في التسعير بين المنتجات والخدمات، وفي ختام الورشة فتح المجال للمناقشة.

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