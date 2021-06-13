مشروع تحت الإنجاز.. «الممشى سيرة» يوفر 1699 وحدة سكنية في الشارقة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعتبر مشروع «الممشى سيرة» في الشارقة، الذي أطلقته مجموعة «ألف» أخيراً، جزءاً من مشروع «الممشى»، وأحد أهم المشروعات الحيوية متعددة الاستخدامات في الإمارة.

ويتألف «الممشى سيرة» من ثلاثة مجمّعات سكنية تضم 1699 وحدة سكنية تتوزع على 11 مبنى، لتشكل مجموعة متنوعة من الوحدات التي تضم استوديوهات وشققاً من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، جميعها مجهّزة وفقاً لأعلى معايير الجودة العالمية.

ويقدّم المشروع، المتوقع تسليمه خلال الربع الأخير من عام 2024، مجموعة متنوعة من الخدمات والمرافق لسكانه ومرتاديه، حيث يضم أحواض سباحة، وحدائق، وملاعب لكرة القدم والسلة والطائرة و«التنس» و«الكريكت»، إلى جانب مساحات خضراء مفتوحة، إضافة إلى محال للبيع بالتجزئة، ونادٍ صحي، وصالة ألعاب رياضية، وممرات لممارسة رياضة المشي، ومركز ترفيه عائلي.

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