«العربية أبوظبي» تُطلق رحلات مباشرة إلى تبليسي

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة «العربية أبوظبي»، عن إضافة وجهة جديدة الى عملياتها التشغيلية بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي والعاصمة الجورجية تبليسي، اعتباراً من 14 يوليو المقبل، مشيرة إلى أن هذه الوجهة الجديدة ستكون الـ13 من مقرها في أبوظبي، والناقلة الوحيدة التي توفر رحلات مباشرة بين المدينتين.

وأوضحت الشركة، في بيان أمس، أن الرحلة من دولة الإمارات إلى تبليسي، تستغرق نحو ثلاث ساعات ونصف الساعة، لافتة إلى أنه يمكن للعملاء حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي وتبليسي عبر الموقع الإلكتروني: (www.airarabia.com) أو بالتواصل مع مركز خدمة العملاء أو عبر وكلاء السفر.

وأكدت الناقلة أنه منذ تفشي وباء «كوفيد-19»، فإنها حرصت على تحديث تجربة العملاء لتشمل جميع تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية، حيث تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائرات الشركة بالكامل بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة (HEPA)، الذي يساعد في توفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news