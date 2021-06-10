«الطاقة»: 6 غيغاواط سعة المحطات الشمسية العاملة وقيد الإنشاء

المصدر: أبوظبي ■ وام

قالت وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لقطاع الخدمات المساندة، المهندسة نادية مسلم النقبي، إن دولة الإمارات تواصل النجاحات في مجال تنويع مصادر الطاقة، ومنها الطاقة الشمسية التي تعد من المصادر الأساسية للطاقة المتجددة في الدولة، في ظل تحقيق الكثير من الإنجازات في هذا المجال من الناحيتين الفنية والتجارية.

وأوضحت أن الأسعار التي تم التوصل إليها لتوليد الطاقة الشمسية تعد الأقل، مقارنة بنظيرتها على مستوى العالم، مشيرة إلى أن مجموع سعة المحطات الشمسية العاملة و«قيد الإنشاء» في الإمارات، بلغ نحو 6 غيغاواط.

جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية تحت عنوان «تقنيات الطاقة الشمسية»، نظمتها وزارة الطاقة والبنية التحتية، ضمن سلسلة مبادرة «مشاريع ملهمة لطاقة مستدامة» بحضور وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون الطاقة والبترول، المهندس شريف العلماء، والوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل، المهندس يوسف آل علي.

وأكدت النقبي، في كلمتها الافتتاحية، أن سلسلة مبادرة «مشاريع ملهمة لطاقة مستدامة» تأتي في إطار دعم وزارة الطاقة والبنية التحتية لجهود الدولة في رفع مستوى الوعي والمعرفة بالتقنيات الحديثة والابتكارات المرتبطة بالطاقة والكهرباء، وأهمية تحقيق استدامة موارد الطاقة.

وقالت إن الوزارة حريصة على تبادل المعرفة، وتعزيز البحث والتطوير في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والإسكان والنقل، والتعاون مع أصحاب الاختصاص والجهات ذات الخبرة في مختلف المجالات الداعمة لمنظومة العمل والتوجهات المستقبلية الداعمة لريادة الإمارات عالمياً، مشيرة إلى أن دولة الإمارات حددت لنفسها أهدافاً طويلة المدى في مجال الطاقة النظيفة.

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