طيران الإمارات تستأنف تشغيل رحلاتها إلى نيس وليون يوليو

المصدر: دبي - وام

تستأنف طيران الإمارات رحلاتها من دبي إلى نيس اعتبارا من 2 يوليو المقبل وإلى ليون اعتبارا من 9 من نفس الشهر وستشغل في البداية 4 رحلات أسبوعيا إلى كل مدينة.

وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قيام فرنسا بتسهيل متطلبات دخول الزوار اعتبارا من 9 يونيو الجاري حيث سترفع القيود على دخول مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة والمقيمين وسيمكنهم زيارة فرنسا من دون الحاجة لحجر صحي.

وسيتمكن عملاء طيران الإمارات اعتبارا من يوم غد من دخول فرنسا إذا كانوا قد تلقوا اللقاح بالكامل قبل 14 يوما على الأقل من تاريخ السفر وسوف يحتاج المسافرون إلى تقديم شهادات التطعيم عند الوصول وأن يكونوا قد تلقوا لقاح فايزر بيونتيك Pfizer BioNTech أو أسترازينيكا AstraZeneca.

كما سيحتاج الملقحون أيضاً إلى إبراز نتيجة سلبية لاختبار PCR-RT لم يمض على إجرائه 72 ساعة أو نتيجة فحص أجسام مضادة سريع Rapid Antigen لم يمض عليه 48 ساعة.

وتسير طيران الإمارات حالياً 14 رحلة أسبوعياً إلى باريس بطائرات الإيرباص A380 المجهزة بمقصورة الدرجة السياحية الممتازة ومنتجاتها المحدثة في جميع الدرجات.

وتواصل طيران الإمارات بذل جهودها للتخلص من ضغوط السفر وقادت الصناعة في حماية صحة عملائها لضمان شعورهم بالأمان والثقة عند اتخاذ قرار السفر حيث تطبق أحدث تدابير الصحة والسلامة في كل خطوة من الرحلة كما أدخلت الناقلة مؤخرا تقنية بدون تلامس لتسهيل مرور العملاء عبر مطار دبي الدولي.

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