«العربية أبوظبي» إلى العاصمة الأرمينية «يريفان» اعتباراً من 13 يوليو

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

أعلنت «شركة العربية أبوظبي»، إضافة وجهة جديدة إلى عملياتها التشغيلية، وذلك بتسيير رحلات مباشرة بين أبوظبي والعاصمة الأرمينية يريفان، بدءاً من 13 يوليو 2021.

وأفادت الشركة في بيان، أمس، بأنه يمكن للمتعاملين الآن حجز رحلاتهم المباشرة بين أبوظبي ويريفان، عبر الموقع الإلكتروني، أو التواصل مع مركز خدمة المتعاملين، أو وكلاء السفر.

بدورها، أكدت «العربية للطيران» أنه ومنذ تفشي وباء «كوفيد-19»، حرصت على تحديث تجربة المتعاملين، لتشمل كل تدابير السلامة التي تنسجم مع أرقى المعايير العالمية.

وأوضحت أنه تم تزويد كل مقصورة ضمن أسطول طائراتها بنظام مرشحات الجسيمات عالية الكفاءة، لتوفير أجواء داخلية أكثر صحة وأماناً أثناء السفر. كما تحرص على تذكير المتعاملين بضرورة الامتثال للشروط المطلوبة في دول المغادرة والوصول.

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