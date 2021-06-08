«ديوا» تنظّم «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» في «إكسبو 2020»

المصدر: دبي ■ وام

تنظّم هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) الدورة الـ23 من معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة (ويتيكس) ودبي للطاقة الشمسية، في الفترة من الخامس إلى السابع من أكتوبر المقبل في موقع «إكسبو 2020 دبي»، حيث تعد الهيئة شريك الطاقة المستدامة الرسمي لـ«إكسبو».

وقال العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة مؤسس ورئيس المعرض «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية»، سعيد محمد الطاير، إن المعرض السنوي يسهم في دعم مسيرة التنمية المستدامة في الدولة، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً رائداً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وأضاف الطاير، أن المعرض يعكس حرص إمارة دبي على دعم الجهود العالمية الهادفة إلى زيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحقيق الاستدامة بجميع جوانبها، البيئية والاجتماعية والاقتصادية، ودعم استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، التي تهدف لأن تكون دبي مركزاً عالمياً للطاقة النظيفة والاقتصاد الأخضر.

وأشار إلى أن «ويتيكس ودبي للطاقة الشمسية» بات موعداً سنوياً تترقبه الشركات والمؤسسات المتخصصة في قطاعات الطاقة والمياه والبيئة والنفط والغاز والتنمية الخضراء، والقطاعات ذات الصلة من المنطقة والعالم، لطرح حلولها ومنتجاتها، والاطلاع على أفضل الممارسات وأحدث التقنيات والابتكارات، مؤكداً أن تنظيم المعرض في موقع «إكسبو 2020 دبي» يشكل فرصة مهمة للشركات العارضة للترويج لمنتجاتها وخدماتها، والالتقاء بأصحاب القرار والمستثمرين من مختلف أنحاء العالم، لعقد الصفقات وبناء الشراكات، إضافة إلى التعرف إلى احتياجات السوق، وأبرز المشروعات الحالية والمستقبلية، وفرص المشاركة في مشروعات وبرامج الطاقة الشمسية في المنطقة.

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