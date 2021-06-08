«المركزي» يطلق بوابة تتيح الإبلاغ عن المخالفات بسرّية تامة

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أطلق مصرف الإمارات المركزي بوابة إلكترونية جديدة تُعنى بالبلاغات، وهي قناة مشفرة تسمح لأصحاب المصلحة بالإبلاغ عن أي شك متعلق بسوء سلوك أو انتهاك لسياسات العمل من قبل موظف أو ممثل للمصرف المركزي، أو أحد المتعاقدين الخارجيين.

وأكد «المركزي» أن خطوته تأتي انطلاقاً من التزامه بأعلى معايير النزاهة والشفافية، لافتاً إلى أن إطلاق البوابة يعد جزءاً من جهوده لتعزيز الامتثال بميثاق السلوك المهني الخاص به، والالتزام بأعلى معايير الحوكمة، حيث تستهدف معالجة والحد من أية ممارسة غير قانونية عن طريق اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب.

وتسمح البوابة المتواجدة على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي، للموظفين وأصحاب المصلحة الخارجيين، مثل المؤسسات المالية والموردين والجمهور، بإيصال شكوكهم بشأن أي سوء سلوك بسرية تامة، كما تسمح بإيصال معلومات الشكوى بشكل وافٍ ومنظم، بما في ذلك إرفاق الملفات والمستندات الداعمة.

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