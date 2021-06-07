"ويز إير أبوظبي" تضيف وجهات جديدة خلال موسم الصيف

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت "ويز إير أبوظبي" إضافة مجموعة جديدة من الوجهات والمخصصة لموسم فصل الصيف، والتي تضم مجموعة من أجمل الجزر اليونانية وأكثرها استقطاباً للسياح بما فيها جزر ميكونوس ورودس وكريت.

وستبدأ "ويز إير أبوظبي" تسيير رحلاتها إلى هذه الوجهات اعتباراً من 7 يوليو إلى ميكونوس بمعدل رحلتين أسبوعياً أيام الأحد والأربعاء وجزيرة رودس اعتباراً من 9 يوليو بمعدل رحلتني أسبوعياً أيام الاثنين والجمعة وجزيرة كريت اعتباراً من 12 يوليو بمعدل رحلتني أسبوعياً أيام الاثنين والجمعة.

وتبدأ أسعار التذاكر من 179 درهم إماراتي*، وتتوفر على الموقع الإلكتروني، وتطبيق الهاتف المتحرك الخاص بالشركة.

وقال كيس فان شايك المدير العام لشركة "ويز إير أبوظبي إن إطلاق رحلات جديدة من أبوظبي إلى الجزر اليونانية يأتي بعد فتح ممر سفر آمن بين البلدين والتي تعتبر خطوة مشجعة للمسافرين ولقطاع السفر والسياحة بشكل عام.

ويضم أسطول طائرات "ويز إير أبوظبي" 4 طائرات من طراز إيرباص A321neo الجديدة كليًا، التي تتيح للشركة أقل بصمة بيئية ممكنة مقارنة بمنافسيها في المنطقة.

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