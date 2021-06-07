%83 نمواً في مبيعات «نيسان باترول» مقارنة بـ 2019

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة العربية للسيارات، الوكيل الحصري لسيارات «نيسان» في دبي والشارقة والإمارات الشمالية، عن تسجيل نمو ملحوظ في مبيعات مجموعة «نيسان باترول»، بلغت نسبته 83% مقارنة بفترة ما قبل الوباء، وتحديداً من يناير إلى أبريل 2019.

وقال المدير التنفيذي للعمليات في «العربية للسيارات»، صلاح يموت، في بيان أمس، إن «أداء (نيسان باترول) كان جيداً بمستوى استثنائي، رغم السوق التنافسية، ما يمثل دلالة على قوة علامة (نيسان) التجارية»، مشيراً إلى أن «(باترول) تشكل مزيجاً مثالياً يجمع بين التراث والمكانة المرموقة المرتبطة بالغايات العملية».

وأضاف أنه «بفضل تصميمها المرتبط بصحراء الإمارات، تحظى (باترول) بالاحترام على الصعيد الوطني، باعتبارها السيارة التي تجسد تراث الإمارات، السوق الأعلى مبيعاً في العالم».

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