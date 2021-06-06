اقتصادية دبي تخالف 74 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة كوفيد-19

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت اقتصادية دبي أن قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك التابع لها قام في نهاية الأسبوع بمخالفة 74 منشأة تجارية لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بمكافحة فيروس "كوفيد-19" والحد من انتشاره، ومن أهمها ارتداء الكمامات والحفاظ على التباعد الجسدي والالتزام بساعات العمل في المطاعم، سواء في محلات الأسواق المفتوحة أو المراكز التجارية، كما تم إغلاق نادٍ للياقة البدنية في منطقة أبوهيل، وذلك بالتنسيق مع مجلس دبي الرياضي، نظراً لعدم الالتزام بالتباعد بين الأجهزة الرياضية إضافة إلى عدم التزام المدربين بارتداء الكمامات.

وأكدت اقتصادية دبي أن التزام المجتمع بالتدابير الوقائية، بما في ذلك مختلف مكونات القطاع الخاص، هو أساس جهود مكافحة الوباء أن والتهاون في تطبيقها مخالفة صريحة للقانون حيث لن يكون هناك تساهل مع المخالفين، وفقاً لأحكام القانون والأطر التنظيمية التي تم اعتمادها في هذا الشأن لما للتهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية من انعكاسات سلبية على الجهود الكبيرة التي تبذلها حكومة دبي لحماية المجتمع والحد من انتشار فيروس كورونا ومحاصرته في أضيق نطاق ممكن لحين التخلص منه نهائياً.

وقد قام فريق التفتيش بمخالفة 57 مطعما ومقهى وكافتيريا لتقديم الوجبات داخل المكان بعد الساعات المسموح بها، كما تمت مخالفة محلات تمارس أنشطة تجارية متنوعة شملت: صالون رجالي، تجارة الهواتف المتحركة ولوازمها، وخياطة الملابس الرجالية، وتجارة التجزئة، ومكتب إداري، ونادي لياقة بدنية رجالي، والسوبرماركت، حيث جاءت مخالفة تلك المحلات على خلفية عدم التزامهم بارتداء الكمامات. وتواجدت المحلات المُخالفة في الأسواق المفتوحة في مناطق: المرر وعيال ناصر والنهدة والقصيص وهور العنز والمرقبات والكرامة والممزر و البدع والسوق الكبير والمركز التجاري والجافلية والبرشاء والرقة والمدينة العالمية والحضيبة والضغاية وعود ميثاء والقوز وفي المراكز التجارية، وتم التنبيه على ثلاث محلات في المراكز التجارية لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي.

وأشارت اقتصادية دبي أنها من خلال مواصلة جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء ستقوم بالتركيز في الحملات التفتيشية على المراكز التجارية والأماكن التي من الممكن أن تشهد إقبالاً من الجمهور، وذلك حرصا على سلامة المجتمع، مشددة أنه سيتم اتخاذ اللازم تجاه المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، فيما ناشدت الدائرة التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كارتداء الكمامات وتطبيق التباعد الجسدي.

ودعت الدائرة الاقتصادية الجمهور للإبلاغ عن أي حالات مخالفة للتدابير الاحترازية، وذلك عبر تطبيق مستهلك دبي المتوفر على متاجر أبل وغوغل وهواوي أو بالاتصال على الرقم 600545555 أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news