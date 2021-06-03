«اقتصادية دبي» تدعو المستثمرين إلى التسجيل في خدمة «المستفيد الحقيقي»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دعت اقتصادية دبي المستثمرين إلى تسجيل بيانات «المستفيد الحقيقي»، من خلال زيارة مراكز الخدمة المعتمدة، مع مراعاة أن التاريخ النهائي للتسجيل هو 15 يونيو الجاري، وذلك تفادياً للإجراءات القانونية المترتبة على عدم التسجيل.

يأتي ذلك في إطار سعي اقتصادية دبي لتحقيق المعايير الدولية، وتنفيذاً لمتطلبات قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020، في شأن تنظيم إجراءات «المستفيد الحقيقي».

وأوضحت اقتصادية دبي أن «المستفيد الحقيقي» هو الشخص الذي يمتلك أو يتحكّم في الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر، من خلال امتلاكه أكثر من 25% من حقوق ملكية الشركة، وامتلاك 25% أو أكثر من صلاحيات التصويت للشركة، وتعيين أو عزل أغلبية أعضاء مجلس إدارة الشركة.

وتلزم الخدمة الشركات بإنشاء سجل خاص للمستفيد الحقيقي، وإدراج بيانات هذا السجل في أنظمة الترخيص لدى السلطات المحلية، وبما يعزز الجهود الوطنية الحثيثة المبذولة في مجال مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة، ودعماً لمكانة دولة الإمارات في المؤشرات العالمية ذات الصلة.

وفصّلت اقتصادية دبي المعلومات المطلوبة للتسجيل وهي: الاسم، الجنس، الجواز، الجنسية، البريد الإلكتروني وعنوان الإقامة، مشيرة إلى أن على جميع المنشآت المُرخصة، بكل أنواعها وأشكالها القانونية في إمارة دبي، المبادرة بالتسجيل في خدمة «المستفيد الحقيقي» من خلال الخدمات الإلكترونية المتوافرة عبر الرابط: https:/‏‏/‏‏ded.ae/‏‏service_details/‏‏en/‏‏beneficial_owner، أو عبر مركز الاتصال على 4455555 4 971+، أو البريد الإلكتروني info@dubaided.gov.ae.

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