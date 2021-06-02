«أدنوك» و«طاقة» تتعاونان لتطوير مرافق «تعزيز» في الرويس

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

وقّعت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة (طاقة)، اتفاقية لإنشاء مرافق لشركة «تعزيز»، المركز العالمي الجديد لإنتاج المواد الكيميائية، والمنظومة الصناعية المتكاملة ذات المستوى العالمي، قيد التطوير حالياً في مجمع الرويس للبتروكيماويات في أبوظبي.

وتجمع هذه الاتفاقية بين اثنتين من أكبر الشركات الصناعية في أبوظبي، وتستفيد من الخبرات المتنوّعة التي توفرها شركتا «أدنوك» و«طاقة» لزيادة جاذبية مشروعات «تعزيز» للمستثمرين.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، تسهم «تعزيز» في تحفيز النمو الصناعي، وتحقيق التنويع الاقتصادي، وخلق فرص أعمال، واستقطاب استثمارات جديدة لدولة الإمارات، حيث من المتوقع أن يبدأ أول إنتاج للبتروكيماويات في عام 2025.

كما توفر مزيداً من الفرص الاستثمارية في إمارة أبوظبي على امتداد سلسلة القيمة، بما في ذلك قطاع الصناعات الخفيفة والخدمات الصناعية.

وبموجب الاتفاقية، تتعاون «أدنوك» و«طاقة» لتطوير مرافق لخدمات الطاقة والبخار والتبريد وإزالة الشوائب المعدنية ومعالجة مياه الصرف الصحي، لتمكين مشروعات إنتاج المواد الكيميائية ضمن «تعزيز».

وقال الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة «تعزيز»، خليفة المهيري، إن «الاتفاقية بين (أدنوك) و(طاقة)، تمثل خطوة جديدة في مسيرة تطوير (تعزيز)، وتأتي في الوقت الذي نواصل فيه جهودنا لتنمية منظومة صناعية تنافسية على مستوى عالمي، وذات قيمة جاذبة وتنافسية عالية للمستثمرين».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لوحدة أعمال توليد الكهرباء وتحلية المياه في «طاقة»، فريد العولقي: «نتطلع إلى التعاون والشراكة مع (أدنوك) في هذا المشروع المهم لإمارة أبوظبي، الذي سيقدم خدماته إلى قطاعات صناعية عديدة في الأسواق المحلية والعالمية».

• «تعزيز» تسهم في تحفيز النمو الصناعي، واستقطاب استثمارات جديدة للدولة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news