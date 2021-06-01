اقتصادية أبوظبي تتيح للمنشآت الصناعية استخدام علامة "صنع في أبوظبي"

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي عن وسم علامة "صنع في ابوظبي" على كل الرخص الصناعة الصادرة للمصانع عن الدائرة وذلك بهدف الترويج للمنتجات المحلية المصنعة في إمارة أبوظبي بما يعزز تنافسيتها ويرفع من إقبال المستهلكين عليها وجعلها ضمن اختياراتهم المفضلة التي تلبى احتياجاتهم ومتطلباتهم.

وأصدر المكتب تعميماً الى أصحاب المنشآت الصناعية المسجلة في الامارة بشأن السماح باستخدام علامة "صنع في أبوظبي" ضمن منتجاتها المصنعة وفق الدليل الارشادي للعلامة بما يضمن تطبيقها بشكل سليم وواضح وبارز في المنتج حيث يمكنهم الحصول على الدليل عبر البريد الإلكتروني IDBbackoffice@ded.abudhabi.ae.

وقال سعادة راشد عبد الكريم البلوشي وكيل الدائرة أن حملة صنع في ابوظبي التي تنفذها الدائرة تهدف إلى تشجيع أصحاب المنشآت المصنعة وتحفيزهم على وضع العلامة التجارية المعتمدة للحملة على كافة منتجاتهم بما يعزز من تنافسية المنتج المحلي ودعم المصنعين على مستوى إمارة أبوظبي، ويمنحه قيمة مضافة عبر استخدام شعار الحملة على المنتجات المحلية المصنعة في أبوظبي.



وأوضح سعادته أن الحملة تستهدف وسم علامة "صنع في أبوظبي" على 3340 منتجاً محلياً لحوالي 888 مصنعاً في أبوظبي يبلغ اجمالي قيمتها الاستثمارية 369.32 مليار درهم موزعة على 678 مصنعا في منطقة ابوظبي و181 مصعنا في العين و29 مصنعا في منطقة الظفرة.

وأشار وكيل الدائرة الى أن حملة صنع في أبوظبي تستهدف تعزيز هوية المنتج المحلي لإمارة أبوظبي حيث بدأت من خلال إبراز شعارها في منافذ البيع الرئيسة على مستوى أبوظبي بالتزامن مع الحملة الترويجية والتوعوية التي تشمل إنشاء حساب خاص عبر "انستغرام" لنشر رسائل التوعية بأهدافها وتنفيذ حملة إعلامية ودعائية واسعة عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.



وأكد حرص اقتصادية أبوظبي على دعم المصنعين المحليين وتشجيعهم على توسيع أعمالهم واستثماراتهم ضمن مختلف قطاعات الإنتاج الصناعية والزراعية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وغيرها، لما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على استقطاب المزيد من المستثمرين المحليين وتشجيع ريادة الأعمال في أبوظبي.

من جانبه قال سعادة محمد منيف المنصوري المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة أنه يمكن لأصحاب المنشآت الصناعية طباعة الرخصة الصناعية الموسومة بعلامة «صنع في أبوظبي» من الملف الشخصي المسجل ضمن الخدمات الإلكترونية المتوفرة في موقع الدائرة https://www.added.gov.ae مشيرا الى أن الدائرة أصدرت دليلاً إرشادياً للهوية الإعلامية الخاصة بعلامة «صنع في أبوظبي» لتوضيح الكيفية الصحيحة لتطبيق الشعار على المنتجات بشكل سليم وواضح وبارز. وأشار كذلك الى قيام المكتب بتطبيق بعض التغييرات على نموذج الرخصة الصناعية، لتتلاءم مع المتغيرات، ولتحديث الشكل والمحتوى بما يتناسب مع المستجدات والمبادرات التي تم اطلاقها.

وأفاد بأن مكتب تنمية الصناعة يعكف على وضع الية واضحة لكيفية استخدام شعار "صنع في أبوظبي" على المنتج المحلي عبر خدماته الرقمية التي يقدمها من خلال موقع مركز أبوظبي للأعمال بما يسهل على أصحاب المنشآت الصناعية فرصة الحصول على العلامة ووسمها بالمنتج المحلي الامر الذي يسهم في انتشار العلامة ويعزز من ثقة المستهلكين بالمنتج المحلي.

وأوضح سعادة محمد منيف المنصوري "تتيح الحملة لجميع المصنعين في إمارة أبوظبي، فرصة استخدام العلامة وعرضها على مواقعهم الالكترونية وحساباتهم عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك بهدف تعزيز جهود الترويج لانتشار المنتج المحلي للأمارة بما يعزز من سمعته ضمن السوق المحلية ومنه إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأشاد سعادته بمستوى التفاعل والاهتمام الكبير مع حملة "صنع في أبوظبي" التي اطلقتها الدائرة مؤخرا الامر الذي اسهم في تعزيزها من خلال السماح باستخدام العلامة كوسم ضمن الرخصة الصناعية للمنشأة وكذلك تطبيقها على المنتج المحلي وفق دليلها الارشادي.

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