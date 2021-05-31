13.2 ألف شكوى من خدمات "اتصالات" و"دو" خلال 5 أشهر

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

تلقت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات، 13 ألفا و239 شكوى من مشتركين في خدمات شركة الإمارات للاتصالات "اتصالات"، و«دو» التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري، مقابل 12 ألفا و700 شكوى في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة بلغت نسبتها 4.2%.

وأوضحت الهيئة، في تقرير أصدرته اليوم، أنها تلقت 7221 شكوى بشأن الخدمات التي تقدمها «اتصالات» في الفترة بين يناير ومايو من العام 2021، فيما تلقت 6018 شكوى من خدمات «دو»، لافتة إلى أن الشكاوى تتعلق بالخدمات المقدمة في قطاعات الهواتف المحمولة، والثابتة، والإنترنت

وأفاد التقرير، بأنه تم إغلاق 83.1% من الشكاوى المتعلقة بـ"اتصالات"، كما تم حل 9.8% من الشكاوي خلال فترة أكثر من خمسة أيام، في حين تم إغلاق 81.7% من الشكاوى المتعلقة بخدمات "دو"، وتم حل 11.6% من الشكاوى في أكثر من حمسة أيام أيضا

وذكر التقرير أن مستوى رضا المشتركين عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات "اتصالات" بلغ 58.7%، بينما بلغ معدل عدم الرضا 21.1%، وبلغت نسبة الحياد 20.2%.

وبلغت نسبة الرضا عن حل الشكاوى المتعلقة بخدمات «دو» 68.3%، في حين بلغ معدل عدم الرضا 14.3%، ونسبة الحياد 17.4%.

وأكدت "تنظيم الاتصالات" أن التقرير الذي يصدر بشكل شهري يأتي في إطار جهودها لتحسين الخدمات المقدمة لعملاء قطاع الاتصالات في الدولة ورفع مستوى سعادتهم ورضاهم عن هذه الخدمات بما يتماشى مع التوجه الاستراتيجي للحكومة في ضمان تقديم الخدمات للعملاء وفقاً لأعلى معايير الجودة والكفاءة والشفافية.

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