استطلاع: محبو السفر يخططون للسفر 6 مرات العام المقبل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أظهر استطلاع جديد أجرته «بريوريتي باس» التابعة لشركة «كولينسون»، أن محبي السفر مستعدون لمعاودة السفر جواً، متوقعين السفر لما يقرب من ست مرات تقريباً خلال العام المقبل.

ومقارنة بمتوسط عدد الرحلات خلال فترة ما قبل جائحة «كوفيد-19»، التي بلغت 10 رحلات سنوياً، فإن هذا يمثل انتعاشاً بنسبة 61% مقارنة بعدد رحلات السفر المسجلة في عام 2019.

وأشارت الشركة في بيان، أمس، إلى أن نتائج الاستطلاع العالمي الجديد، تأتي استناداً إلى تحليل آراء أكثر من 46 ألف عضو في برنامج «بريوريتي باس»، حيث يُظهر أن السفر بقصد الترفيه سيشكل أكثر من نصف رحلات السفر (55%) المرتقبة في العام المقبل.

وفي حين أن السفر بقصد الأعمال سيشهد تعافياً على نحو أبطأ، يُلاحظ أن هناك طلباً من قبل محبي السفر على العودة للانطلاق في هذا النوع من الرحلات، مع توقعات بأن يشكل السفر بقصد الأعمال نسبة 45% من إجمالي عدد الرحلات المتوقعة للعام المقبل على المستوى العالمي.

وعبّر 78% من الأعضاء عن حماسهم للسفر جواً، في حين أظهر 61% شعوراً بالثقة والارتياح.

ومع ذلك، لايزال السفر الداخلي (الذي يمثل نسبة 64%) يحقق انتعاشاً أكبر من السفر الدولي (الذي يمثل 59%)، مقارنة بمستويات السفر لعام 2019.

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