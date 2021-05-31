«دبي للخدمات المالية» عضواً عاملاً في اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

افتتحت الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع بالإنابة، الدكتورة مريم السويدي، أعمال اجتماع الدورة الـ15 لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية، عبر تقنيات الاتصال المرئي، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الاتحاد.

وناقش الاجتماع الموضوعات المطروحة على جدول الأعمال، والتطورات التي شهدتها أسواق رأس المال العربية خلال عام 2020، وأثر تداعيات جائحة «كورونا» على هذه الأسواق، كما تم خلال الاجتماع اعتماد الخطة الاستراتيجية للاتحاد للأعوام 2021 - 2025، ومناقشة آخر المستجدات والأحداث المستقبلية لأعضاء الاتحاد، والموافقة على قبول عضوية سلطة دبي للخدمات المالية، عضواً عاملاً.

وقالت السويدي، في كلمة الافتتاح، إن الاجتماع يكتسب أهمية خاصة بالنظر للدور الحيوي الذي تضطلع به الهيئات الرقابية في اقتصادات الدول، لاسيما في أعقاب الأزمة الناجمة عن تفشي «كوفيد-19»، وهو دور يمثل علامة بارزة على درب تطور صناعة الخدمات المالية.

وأضافت أن هيئات الأسواق المالية العربية واصلت خلال عام 2020 تحقيق إنجازات لافتة في مجالات الرقابة وتحديث التشريعات والتنظيم والإنفاذ، ووضع الأطر والآليات المناسبة لتعزيز قدراتها الرقابية، وتطوير قواعد الشفافية والإفصاح والحوكمة والتعليم والتوعية، لضمان استقرار وتوازن الأسواق المالية.

واطّلع المجلس، خلال الاجتماع، كذلك على مذكرات الأمانة العامة للاتحاد بخصوص موضوعات تناولت استكمال إعداد الخطة الاستراتيجية الجديدة للاتحاد للأعوام 2021-2025، وإصدار ونشر دليل القواعد العامة والمبادئ الاسترشادية المعتمدة لأسواق راس المال العربية؛ وإعداد كتيب يتناول أهم أنشطة اتحاد هيئات الأوراق المالية العربية خلال فترة الخطة الاستراتيجية الأولى 2016 - 2020، ومذكرة التفاهم متعددة الأطراف بين الهيئات الأعضاء بالاتحاد، وتعديل أنظمة الاتحاد، والأعمال المتعلقة بإطلاق بوابة التعليم الإلكتروني والبرامج التدريبية لعام 2021-2025، والتقرير السنوي للاتحاد.

• هيئات الأسواق المالية العربية واصلت خلال 2020 تحقيق إنجازات لافتة.

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