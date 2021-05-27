«أدنوك» تعتزم تنفيذ طرح مجمّع لأسهم «أدنوك للتوزيع»

المصدر: أبوظبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، المالك لـ80% من الأسهم العادية لشركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع «أدنوك للتوزيع»، أمس، عن عزمها طرح نحو 375 مليون سهم من أسهم أدنوك للتوزيع المدرجة والمتداولة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، أي ما يمثل 3% تقريباً من رأس المال المسجل لشركة «أدنوك للتوزيع»، وذلك من خلال آلية الطرح السريع للأسهم بسعر 4.36 دراهم للسهم. وسيكون الطرح لمجموعة محددة من المؤسسات الاستثمارية المؤهلة وفقاً لقاعدة «144A» واللائحة «S» من قانون الأوراق المالية الأميركية لعام 1933 بصيغته المعدلة (قانون الأوراق المالية الأميركي).

وبالتزامن مع طرح الأسهم، تعتزم «أدنوك» إصدار نحو 4.385 مليارات درهم من السندات (غير المضمونة) مستحقة الدفع في 2024، وذلك من خلال عملية طرح لمستثمرين مؤهلين خارج الولايات المتحدة وفقاً للائحة «S» من قانون الأوراق المالية الأميركي. وستكون هذه السندات قابلة للاستبدال بأسهم فعلية في شركة أدنوك للتوزيع، وهي تمثل نسبة (7%) تقريباً من رأسمال الشركة المسجل وفقاً لشروط محددة «السندات القابلة للاستبدال». ولن يكون الطرح المجمّع متاحاً للجمهور في دولة الإمارات أو أي سلطة قضائية أخرى.

ويمثل هذا الطرح المجمّع نسبة (10%) تقريباً من رأس المال المسجل لشركة «أدنوك للتوزيع»، وذلك في حال استبدال وتسوية أسهم جميع السندات القابلة للاستبدال وفقاً لشروطها المحددة. ويمثل سعر البيع النهائي للطرح المجمّع والبالغ 4.82 دراهم زيادة بنسبة 5% على متوسط سعر سهم أدنوك للتوزيع للأشهر الثلاثة الماضية.

وتبلغ فترة استحقاق طرح السندات القابلة للاستبدال ثلاث سنوات، وسيتم إصدارها بسعر إصدار 100% مع قسائم بنسبة (70%) سنوياً تُدفع على أساس نصف سنوي في شكل متأخرات في يونيو وديسمبر من كل عام. وسيتم تحديد علاوة الاستبدال لسعر السهم بواقع (15%) على السعر المرجعي لأسهم «أدنوك للتوزيع»، ليكون سعر الاستبدال 5.01 دراهم.

وقال وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، الدكتور سلطان أحمد الجابر: «يسهم هذا الطرح في زيادة السيولة وإتاحة المشاركة أمام مزيد من المستثمرين في فرص مجدية وجذابة، وذلك تماشياً مع ما تم الإعلان عنه وقت الاكتتاب العام على أسهم شركة (أدنوك للتوزيع) حول بيع المزيد من الأسهم في الوقت المناسب».

وأضاف أن «الإعلان عن الطرح المجمّع للأسهم والسندات القابلة للاستبدال، يأتي بعد الطرح الخاص لـ10% من رأس المال القائم في سبتمبر 2020، وهو يمثل أول طرح مجمّع من نوعه في منطقة الخليج العربي».

• فترة استحقاق طرح السندات القابلة للاستبدال 3 سنوات.

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