«أراضي دبي»: ملتزمون بصناعة فرص واسعة وتعزيز مكانة الإمارة مدينةً صديقةً للمستثمرين

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

انطلق في دبي، أمس، برنامج «Think Tank» العقاري، بتنظيم من مبادرة «استثمر في عقارات دبي»، أبرز مبادرات دائرة الأراضي والأملاك بدبي، للترويج العقاري، وذلك بالشراكة مع معرض العقارات الدولي.

وقال المدير العام لـ«أراضي دبي»، سلطان بطي بن مجرن، في كلمته الافتتاحية خلال الحدث، إن «الدائرة تواصل مساعيها الدؤوبة، والمبذولة من جانب جميع القطاعات والمؤسسات المنضوية تحت مظلتها، لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية في أن تكون إمارة دبي الوجهة العقارية الأولى عالمياً في الابتكار والثقة والسعادة»، مؤكداً التزام «أراضي دبي» بصناعة فرص تجارية واسعة للسوق العقارية في دبي، وتعزيز مكانة الإمارة الرائدة مدينةً صديقة للمستثمرين، إلى جانب ترسيخ استدامة دبي على خريطة العالم.

وأضاف أن من «شأن منصة (Think Tank) الجامعة أن توفّر أفضل الفرص وأكثرها زخماً، لجميع المشاركين لاستكشاف وطرح الحلول معاً، إلى جانب مناقشة أبرز القضايا والتحديات والمبادرات التطويرية، والأفكار المبتكرة في القطاعات الرئيسة، بما فيها القطاع العقاري، إضافة إلى تثقيف وتوعية جمهورنا العالمي، وتقديم وجهات نظر وأفكار خلّاقة».

مرونة

وذكر بن مجرن، أن أداء السوق العقارية بالإمارة، في أعقاب تفشي جائحة «كوفيد-19»، أكد نضجها ومكانتها الراسخة، وأثبت جاهزيتها ومرونتها في وجه الأزمات العالمية، بفضل توجيهات ومبادرات القيادة الرشيدة، وهو العامل الذي مكّنها من مواصلة نشاطها.

وأشار إلى أنه من خلال «Think Tank»، تستعد مبادرة «استثمر في عقارات دبي» لوضع بصمتها من جديد على خريطة قطاع الفعاليات وخلق فرص أكبر للجمهور، لافتاً إلى أن الدورة الثانية من البرنامج ستجمع مشاركين من مختلف المجالات بهدف تطوير حلول مبتكرة حول تحديات معيّنة في قطاعاتهم، إلى جانب النهوض بالقطاع العقاري.

نخبة من الخبراء

وبين بن مجرن أن قائمة المشاركين في البرنامج، تشمل نخبة من الخبراء في مختلف المجالات، مقسّمين إلى مجموعات عدة، تمثل قطاعات مختلفة لإجراء عصف ذهني، إذ سيتعاون المشاركون عبر تبادل المعرفة والخبرات لابتكار حلول جديدة للتحديات.

وأضاف أن البرنامج سيجمع نخبة من قادة الشركات، والمطورين العقاريين، والمستثمرين، ومزودي التكنولوجيا، والخبراء الماليين والاقتصاديين والمبتكرين من مختلف القطاعات، مشيراً الى أن الحدث سيقدم حلولاً فاعلة لمواجهة التحديات التي تواجهها القطاعات الرئيسة.

حلول وأفكار جديدة

يناقش المشاركون في برنامج «Think Tank»، بالنسبة لقطاع التمويل، حلول التمويل الجديدة، وكذلك أدوات الأمن العقاري التي يمكن إتاحتها للمقرضين والمقترضين للعقارات الذين يتطلعون إلى الوصول إلى رأس المال لشراء وتجديد العقارات والاستثمارات العقارية الأخرى.

ومن ناحية أخرى، يمكن لقطاع التسويق طرح أفكار جديدة حول كيفية بيع العقارات بشكل أسرع، وتحسين العائد الاستثماري من خلال تقنيات التسويق الجديدة.

• المشاركون سيتعاونون عبر تبادل المعرفة والخبرات لابتكار حلول جديدة للتحديات.

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