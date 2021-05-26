أبوظبي تعزز إمكانيات الاقتصاد الرقمي بمراكز بيانات «أمازون ويب سيرفيسز»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم







أعلنت شركة «أمازون ويب سيرفيسز» (AWS) أمس، عزمها إطلاق منطقة مراكز بيانات في دولة الإمارات في إطار جهود مكتب أبوظبي للاستثمار الرامية لجذب الاستثمارات ودعم القدرات التكنولوجية، حيث ستسهم هذه الخطوة في دعم الاقتصاد الرقمي وتعزيز قدراته.

وأفاد «أبوظبي للاستثمار» في بيان، بأن منطقة البنية التحتية السحابية من «أمازون ويب سيرفيسز» في دولة الإمارات، والتي سيتم تدشينها خلال النصف الأول من عام 2022، ستعمل على تسريع وتيرة تبني الخدمات السحابية، وتمكين الشركات من تحقيق الابتكار بشكل أسرع، كما ستعزز من وصول الشركات إلى أحدث التقنيات السحابية التي تمكنها من مواصلة الابتكار والتحول الرقمي في مختلف أنحاء أبوظبي ودولة الإمارات.

تعاون

ويسلط هذا التعاون، الضوء على الشراكة المتنامية بين القطاعين العام والخاص في إمارة أبوظبي الرامية لتعزيز آليات تطوير الابتكارات وعمليات التحول الرقمي الكبيرة، الأمر الذي سيسهم في ترسيخ مكانة أبوظبي كمركز عالمي للابتكار.

وكجزء من الاستثمارات التي ستخصصها لتدشين هذه المنطقة، ستتعاون «أمازون ويب سيرفيسز» مع مكتب أبوظبي للاستثمار لتطوير العديد من المبادرات التعليمية والتدريبية وبرامج تمكين الشركات الناشئة بما يشمل كامل منظومة الاقتصاد المعرفي.

بنية تحتية قوية

وقال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الدكتور طارق بن هندي، إن «أبوظبي تقود جهود ومبادرات التحول الرقمي في المنطقة، إذ تسهم البنية التحتية القوية التي تتمتع بها الإمارة في دعم منظومة الأعمال المزدهرة فيها، وتعمل على تعزيز مكانتها كالمدينة الأكثر ذكاءً في الشرق الأوسط». وأضاف أن «الإطلاق المرتقب لمنطقة مراكز بيانات (أمازون ويب سيرفيسز) في دولة الإمارات سيعزز من الخدمات الذكية، وينطلق بها إلى مستويات غير مسبوقة».

وأوضح بن هندي، أن منطقة مراكز بيانات «أمازون ويب سيرفيسز» في دولة الإمارات ستعمل على تمكين العملاء المحليين من تخزين بياناتهم في الدولة، والاستفادة من زمن إستجابة منخفض في مختلف أنحاء الدولة، كما سيسهم ذلك في زيادة وصول الشركات المحلية إلى التقنيات المتقدمة، والاستفادة من المجموعة الكاملة من الخدمات السحابية كالتحليلات، والذكاء الاصطناعي، والحوسبة، وقواعد البيانات، وإنترنت الأشياء، والتعلم الآلي والخدمات المحمولة، والتقنيات التي لا تحتاج لوجود خوادم، وخدمات التخزين وغيرها بما يمكنها من زيادة وتيرة الابتكار لأعمالها.

أحدث التقنيات

من جانبه، قال مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى «أمازون ويب سيرفيسز»، فينود كريشنان، إن «منطقة مراكز بيانات (أمازون ويب سيرفيسز) الجديدة، ستمكن الشركات في دولة الإمارات من الوصول إلى أحدث التقنيات السحابية، وتزودها بالأدوات اللازمة لبناء الحلول المبتكرة التي تسرع من عملية التحول الرقمي».

واضاف أن «امتلاك المهارات المناسبة يعد من الأمور الأساسية لتحقيق الإمكانيات الكاملة للحوسبة السحابية»، مبينا أنه «إضافة إلى استثمارها في البنية التحتية، ستقوم (أمازون ويب سيرفيس) بالاستثمار في برامج التدريب والتعليم لتعزيز المهارات والقدرات السحابية للقوى العاملة في دولة الإمارات».



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