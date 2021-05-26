خفض رسوم الخدمة لمالكي عقارات التملك الحر في دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

دخلت مؤسسة التنظيم العقاري (ريرا)، الذراع التنظيمية لدائرة الأراضي والأملاك بدبي، في شراكة مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة (الاتحاد إسكو)، بهدف التعاون لتحقيق عدد من الأهداف المشتركة، في مقدمتها خفض رسوم الخدمة الإجمالية لمالكي الوحدات في عقارات التملك الحر، والمنفعة طويلة الأمد لمدة لا تجاوز 99 سنة، وتعزيز مبدأ الشفافية في خدمة المتعاملين لنظام فوترة خدمات التبريد، وذلك بموجب مذكرة تعاون بين الطرفين. وأفادت «أراضي دبي» في بيان، أمس، بأن كلاً من المدير التنفيذي لـ«ريرا»، المهندس مروان بن غليطة، والنائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي نائب رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، المهندس وليد سلمان، وقعا المذكرة.

تعاون

وأوضحت الدائرة أن المذكرة شملت كذلك، التعاون في دفع رسوم خدمات التبريد بانتظام وفي الوقت المناسب، وفوترة فواتير الطاقة «الكهرباء والتكييف» الخاصة بالوحدات ومناطق المساحات المشتركة في المشروعات، ضمن فواتير الوحدات العقارية الصادرة من هيئة كهرباء ومياه دبي، إضافة إلى تركيب وصيانة وقراءة عدادات الطاقة، من خلال شركة الاتحاد لخدمات الطاقة، ودفع المبالغ مباشرة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي، فضلاً عن بحث إمكانية تطبيق حلول تحسين كفاءة الطاقة في المبنى، التي من الممكن أن تساعد في خفض كلفة الطاقة.

نقلة نوعية

وقال بن غليطة إن «مذكرة التعاون مع شركة الاتحاد لخدمات الطاقة من شأنها أن تعمل على تحقيق نقلة نوعية في مجال كفاءة الطاقة والمجالات ذات الصلة، وسنعمل سوياً على ترجمتها بأفضل صورة، كما سنعمل باستمرار إلى تطوير الشراكات، التي من شأنها أن تسهم في تعزيز البنية التحتية لقطاع العقارات بمختلف مجالاته واتجاهاته».

دراسة

من جهته، قال سلمان: «نتطلع إلى هذه الشراكة مع مؤسسة التنظيم العقاري، للعمل على تحقيق النتائج والأهداف المحددة»، مضيفاً: «تلتزم (الاتحاد لخدمات الطاقة) وفقاً لمذكرة التعاون، بإجراء دراسة الجدوى، وبأعمال التنسيق للزيارات الميدانية، وإنشاء واقتراح نموذج الفوترة، إلى جانب وضع نموذج تمويل المشروع».

توفير 10 أبنية

بدوره، قال مدير إدارة أول إدارة تنظيم العلاقات في مؤسسة التنظيم العقاري، محمد خليفة بن حمّاد، إنه «استناداً إلى المذكرة، تلتزم المؤسسة بتوفير 10 أبنية لغايات تنفيذ المشروع التجريبي، مع جميع البيانات اللازمة للمباني المشمولة في المشروع التجريبي، التي قد تطلبها (الاتحاد إسكو)، إلى جانب تقديم الدعم والتنسيق اللازم مع جميع الأطراف ذات العلاقة».

شراكات

أكّدت مؤسسة التنظيم العقاري مواصلة تنمية وتطوير علاقات الشراكة مع القطاعين العام والخاص في العديد من المجالات ذات الصلة، مشيرة إلى أنها تسعى من خلال هذه الشراكات المتنوعة إلى تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات الاستراتيجية مع الشركاء وأصحاب المصلحة.

• المذكرة شملت التعاون في دفع رسوم خدمات التبريد بانتظام وفي الوقت المناسب.

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