«دوبز» تقدم خدمات تسجيل الوصول واختبار «كوفيد-19» من المنزل

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

حققت خدمات تسجيل الوصول وخدمات اختبار «كوفيد-19» من المنزل، التي تقدمها شركة «دوبز» التابعة لوكالة دبي الوطنية للسفر الجوي «دناتا»، ارتياحاً لدى المسافرين من دولة الإمارات في خضم الجائحة.

ووفقاً لبيان صادر أمس، حظي هذا المنتج الخدمي الذي تم عرضه خلال «معرض المطارات 2021» في دبي، باهتمام كبير جداً.

وقال مدير العمليات والشريك المؤسس لـ«دوبز»، سامر صبح، إن الحلول المبتكرة المقدمة خارج المطارات باتت تشكل تجارب سفر جيدة ومطلوبة في مرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وأشار صبح إلى أن «دوبز» تقدم خدمة مشابهة للمسافرين القادمين، حيث تقوم الشركة باستلام حقائبهم وتخليصها جمركياً، ثم تسليمها إلى عتبات منازلهم.

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