بالفيديو: دبي الأولى أوسطيا في استقطاب الأموال للمشاريع الجديدة

المصدر: سامح عوض الله دبي:

تتصدر دبي مؤشرات الاستثمارية العالمية، حيث احتلت في 2020 المركز الأول في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابع عالمياً في استقطاب رؤوس أموال الاستثمار الأجنبي المباشر، كما حلت أولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والثالث عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة خلال العام الماضي.

وبحسب تقرير الاستثمار الذي أصدرته اقتصادية دبي فإن الإمارة تحتل المركز الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مشاريع إعادة الاستثمار الأجنبي المباشر ورأس المال.

دبي الأولى أوسطيا في استقطاب الأموال للمشاريع الجديدة. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/6SpiiVSxwi — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 25, 2021

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news