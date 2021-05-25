خصم سعري حتى 25% على تذاكر السفر من عمّان إلى دبي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات أنها ستشارك الأردن الاحتفال بعيد الاستقلال الـ75، حيث يستمتع المسافرون على رحلات الناقلة بين 24 و26 مايو الجاري بتجارب تتضمن أطباقاً أردنية وأجواء احتفالية عند كاونترات إنهاء إجراءات السفر في المطار.

وأوضحت الناقلة، في بيان أمس، أنها ستقدم عروضاً خاصة بخصم سعري حتى 25% على التذاكر إلى دبي، لتشجيع المواطنين الأردنيين على استكشاف المدينة.

وأضافت أن العروض تسري على الحجوزات التي يتم إنجازها حتى 26 مايو الجاري، على أن يتم السفر حتى 30 سبتمبر 2021.

وبينت «طيران الإمارات» أن الأسعار للسفر في الدرجة السياحية من العاصمة الأردنية عمّان إلى دبي تبدأ من 247 ديناراً أردنياً، أما الأسعار الخاصة للسفر في درجة رجال الأعمال فتبدأ من 857 ديناراً أردنياً إلى دبي.

وقال مدير «طيران الإمارات» في الأردن، محمد لوتاه، إن «(طيران الإمارات) ترتبط مع الأردن بعلاقات وثيقة، ونحن دائمو البحث عن طرق جديدة لخدمة واحدة من أكثر الأسواق أهمية في المنطقة، لذا يسرنا الاحتفال بعيد استقلال المملكة الأردنية الهاشمية مع عملائنا».

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