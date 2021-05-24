بالفيديو والصور.. أحمد بن سعيد يفتتح معرض المطارات 2021

المصدر: آزاد عيشو - دبي

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، صباح اليوم الدورة العشرين من معرض المطارات الذي يعتبر أضخم معرض متخصص بصناعة المطارات على مستوى العالم.

وتنطلق فعاليات المعرض في الفترة ما بين 24–26 مايو الجاري في القاعتين 7 -8 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة اكثر من 95 عارضا دوليا.

جانب من فعاليات "معرض المطارات 2021"، أكبر منصة سنوية لصناعة المطارات في العالم على مساحة تبلغ 12 ألف متر مربع، بمشاركة 95 عارضاً، في مركز دبي التجاري العالمي. #الإمارات_اليوم pic.twitter.com/2qcIPmnXTO — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) May 24, 2021

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