بالفيديو والصور.. أحمد بن سعيد يفتتح معرض المطارات 2021

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المصدر:
  • آزاد عيشو - دبي
التاريخ:

افتتح سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الامارات والمجموعة، صباح اليوم الدورة العشرين من معرض المطارات الذي يعتبر أضخم معرض متخصص بصناعة المطارات على مستوى العالم.

وتنطلق فعاليات المعرض في الفترة ما بين 24–26 مايو الجاري في القاعتين 7 -8 في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض بمشاركة اكثر من 95 عارضا دوليا.

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