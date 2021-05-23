7.6 ملايين مسافر عبر «دبي الدولي» خلال 4 أشهر

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات لهيئة دبي للطيران المدني، أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، وصل إلى سبعة ملايين و617 ألفاً و173 مسافراً خلال الأشهر الأربعة الأولى من العام الجاري.

ووفقاً للبيانات التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، وصل إجمالي أعداد المسافرين في مطار دبي الدولي خلال أبريل الماضي إلى مليون و872 ألفاً و441 مسافراً.

وكان مطار دبي الدولي، تعامل مع خمسة ملايين و744 ألفاً و732 مسافراً خلال الربع الأول من العام الجاري ككل.

ووصل حجم الشحنات الجوية عبر مطار دبي، خلال الفترة الممتدة بين يناير وأبريل من العام الجاري إلى 712 ألفاً و938 طناً، فيما بلغ حجم الشحن عبر مطار آل مكتوم الدولي 58 ألفاً و126 طناً.

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