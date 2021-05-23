مشروع تحت الإنجاز.. «سيفن سيتي» مشروع بمليار درهم في «أبراج بحيرات جميرا»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

يعد «سيفن سيتي» في منطقة «أبراج بحيرات جميرا» مشروعاً متعدد الاستخدامات، بكلفة تجاوز مليار درهم، ومن المقرر الانتهاء من أعمال هذا المشروع الذي يمتد على مساحة 3.5 ملايين قدم مربعة، في نهاية الربع الثاني من عام 2021.

يتألف المشروع من 2744 وحدة سكنية، تضم شققاً من فئة استوديو، وشققاً من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، إضافة إلى عدد محدود من شقق «دوبلكس»، و78 شقة فندقية.

يتميز تصميم «سيفن سيتي» بوجود منصة مشتركة تضم مطاعم مطلة على البحيرة، وحوض سباحة «إنفينيتي»، ومسبحاً للأطفال، وحديقة واسعة، كما يضم صالة رياضية، ومساحة واسعة لمنافذ البيع بالتجزئة تبلغ 48 متجراً.

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