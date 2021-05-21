«مالية الشارقة»: ربط نظام «تحصيل» مع محافظ الدفع العالمية

المصدر: الشارقة ■ الإمارات اليوم

دشّنت دائرة المالية المركزية بالشارقة إجراءات الربط والتكامل بين نظام الإيصال الذكي «تحصيل»، الذي طورته الدائرة، ومحافظ الدفع الرقمي العالمية «أبل باي» Apple Pay، و«غوغل باي» Google Pay، و«سامسونغ باي» Samsung Pay، وذلك بالتعاون مع بنك المشرق للتجارة الإلكترونية عبر الإنترنت والتطبيقات الذكية.

وحضر حفل التدشين الذي أقيم في مقر الدائرة، مدير عام الدائرة، وليد الصايغ، إلى جانب موظفي الإدارات العليا، وفريق عمل المشروع في المالية المركزية، وممثلين عن بنك المشرق، الشريك الأساسي في إنجاح المشروع.

وأصبح بإمكان متعاملي «تحصيل»، الذين يتجاوز عددهم مليوني متعامل، دفع رسوم المعاملات والخدمات لأي جهة تابعة لحكومة الشارقة، من خلال هذه المحافظ الثلاث، وذلك على مدار الساعة، ومن أي مكان.

وقال وليد الصايغ: «انطلاقاً من رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهات القيادة الحكيمة، نعمل في دائرة المالية المركزية بالشارقة على تمكين التحول التقني الذكي، وتقديم الخدمات الرقمية المبتكرة، بما يسهم في التخفيف عن المتعاملين، وزيادة كفاءة الإجراءات المتبعة، ويحقق للحكومة الرشيدة موارد مالية مستدامة».

وأكد الصايغ، أن تدشين هذه الخدمة سيمنح نحو مليوني متعامل مسجل في نظام «تحصيل» خياراً أسهل وأسرع لإنجاز دفع رسوم معاملاتهم الحكومية والخاصة، مضيفاً أن الدائرة تعمل دائماً على تحسين الخدمات المقدمة للجمهور، بما يواكب أحدث التطورات التقنية العالمية، ويمنح في الوقت نفسه المتعاملين المزيد من الخصوصية والأمان، مع إتاحة الخدمة على مدار الساعة.

من جانبه، قال نائب رئيس أول، مدير أعمال، الحيازة والتحالفات الاستراتيجية في بنك المشرق، فيبهور موندهادا: «نفخر بشراكتنا الطويلة الأمد مع دائرة المالية المركزية بالشارقة. ومن خلال تسهيل طرق الدفع الجديدة، مثل ApplePay وSamsungPay وGooglePay، نضمن أن الدائرة لديها مجموعة واسعة من الخيارات المتاحة لتلبية متطلبات العملاء سريعة التطور. وسيواصل بنك المشرق سعيه نحو توفير حلول مبتكرة لتحقيق الراحة والأمان والشفافية في إدارة وإجراء المعاملات عبر قنوات دفع متعددة».

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