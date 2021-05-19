دبي تستضيف منتدى قادة المطارات العالمية 24 الجاري

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

ينعقد منتدى قادة المطارات العالمية، في دورته الثامنة بمركز دبي التجاري العالمي، من 24 إلى 26 مايو الجاري، وذلك بعد أن انعقد بصيغة رقمية عام 2020 بسبب جائحة «كورونا».

وسيشهد هذا التجمع - الذي تتوق إليه صناعة الطيران والذي يتم تنظيمه على هامش أعمال الدورة الـ20 لمعرض المطارات، أضخم معرض بيني للأعمال على صعيد المطارات في العالم - قيام أكثر من 50 متحدثاً بمخاطبة المشاركين، سواء بالحضور الشخصي أو الافتراضي.

وسيتحدث بشكل افتراضي المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني، سيف السويدي، والمدير التنفيذي لمؤسسة تنظيم الصناعة الأمنية، اللواء خليفة إبراهيم السليس، والتي تم تأسيسها عام 2016، بهدف تزويد دبي بأعلى مستويات الأمن والسلامة.

ويتم تنظيم المنتدى على هامش معرض المطارات، الذي يقام على مساحة 12 ألف متر مربع، مع توقع مشاركين من أكثر من 90 دولة، فيما تتضمن بقية الفعاليات المتزامنة كلاً من منتدى مراقبة الحركة الجوية، ومؤتمر أمن المطارات، علاوة على مؤتمرات جديدة تركز على تجربة المسافرين في المطارات وعلى التحول الرقمي للمطارات.

وسيشكّل المعرض، الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مؤسسة مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لـ«طيران الإمارات» والمجموعة، أضخم تجمع هجين للاعبين في صناعة المطارات بعد التأثير الواسع الذي سببته جائحة «كوفيد-19» لصناعة الطيران بأكملها.

وقال مدير مجموعة المعارض في شركة «ريد الشرق الأوسط للمعارض» المُنظِّمة لمعرض المطارات، دانيال قريشي، إن «منتدى قادة المطارات العالمية سيساعد المطارات وبقية اللاعبين في صناعة الطيران على استيعاب مفاهيم تعزيز السلامة، وتوسيع الكفاءة، وتحسين الربحية والإعداد لها».

وللمرة الأولى منذ توقيع الاتفاق الإبراهيمي «معاهدة السلام» بين دولة الإمارات ودولة وإسرائيل، سيشارك في أعمال هذا المنتدى مسؤولون بارزون من هيئة المطارات الإسرائيلية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news