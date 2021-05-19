إطلاق «زوهو إكسبنس» لمساعدة الشركات المتوسطة في الإمارات على التعافي الاقتصادي

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت «زوهو كوربوريشن»، وهي شركة عالمية متخصصة في مجال التكنولوجيا، أمس، عن إصدار جديد من برنامج إعداد تقارير النفقات «زوهو إكسبنس» Zoho Expense، الذي يضمن إمكانات متقدمة لمساعدة الشركات المتوسطة في دولة الإمارات، التي تسعى للتعافي من التبعات الاقتصادية لجائحة «كورونا»، على تحقيق الكفاءة في عملية إدارة السفر والنفقات. ومن خلال الإصدار الجديد ستتمكن الشركات من تبسيط إدارة وتتبع النفقات العالمية للشركات التي تتعلق بالسفر، من خلال نافذة موحدة.

وأصبح العمل عن بُعد واقعاً جديداً في ظل استمرار تعليق حركة السفر التجاري بسبب جائحة «كورونا»، الأمر الذي يتطلب إيجاد نظم وأدوات لتحسين التعاون عن بُعد وضمان الامتثال لجميع اللوائح، فضلاً عن تحسين تكاليف الشركات لحين عودة الربحية. ويأتي الإصدار الجديد من «زوهو إكسبنس» مزوداً بخاصية الاستعراض الكامل لجميع النفقات التي تتكبّدها الشركة في مختلف مقارها وفروعها.

كما يضم البرنامج في إصداره الجديد خاصية الدردشة، التي تتيح للفرق التواصل في الوقت الفعلي أثناء عملية إدارة السفر والنفقات.

وقال مدير أبحاث تطبيقات المؤسسات في شركة البيانات الدولية «آي دي سي»، كيفن بيرمينتر: «مع استمرار الشركات في مواجهة تبعات الوباء، هناك حاجة متزايدة إلى أداة مركزية تسهّل الاطلاع على إجمالي النفقات للأعمال، وتبسيط إدارة السفر وتعزيز وسهولة الحصول على الموافقات اللازمة، ومنع الاحتيال وضمان الامتثال».

وقال نائب الرئيس لدى «زوهو»، سيفاراماكريشنن اسوارن: «عندما يتعلق الأمر بإدارة السفر والنفقات، عادة ما تكون المؤسسات الكبيرة عالقة بالحلول القديمة التي قد تفرض على الشركات التقليل من مستوى تجربة المستخدمين والميزات التي يحتاجون إليها، وهذا تحديداً ما يقدمه إصدار (زوهو إكسبنس) الجديد، للحد من هذه المشكلة، لما يتميز به من مزايا متعددة وسهلة الاستخدام، ومن خلال خصائص إدارة السفر الشاملة ومنع الاحتيال، المدعومة بالذكاء الاصطناعي والأتمتة والسياسات القابلة للتخصيص وإدارة الميزانية المتقدمة، سيساعد البرنامج المؤسسات على التحكم في التكاليف وإدارة الامتثال بسهولة».

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