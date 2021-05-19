«الريس للسفريات» تقدم خدمات إلكترونية 100%

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

قال نائب الرئيس التنفيذي لـ«شركة الريس للسفريات»، محمد جاسم الريس، إن «الشركة أطلقت موقعها الإلكتروني الجديد، الذي يوفر خدمات ذكية تشمل مختلف مراحل حجز باقات السفر».

وأضاف الريس على هامش معرض سوق السفر العربي 2021، أن «التحول الرقمي للخدمات يتيح إجراء الحجوزات بشكل متكامل، تشمل: تذاكر الطيران، والتأمين الصحي، والإقامة الفندقية، فضلاً عن الجولات السياحية، وغيرها من المتطلبات التي يمكن إنجازها إلكترونياً بنسبة 100%».

ولفت الريس إلى أن الشركة لاتزال تقدم خدماتها عبر 15 مكتباً موزعاً في الدولة لخدمة المتعاملين الذين يفضلون الحجز التقليدي، والحصول على استشارات سياحية، فيما يخدم التحول الذكي فئة المتعاملين الذين يبحثون عن راحة البال، والسرعة في إنجاز حجوزاتهم.

وأضاف أن «الخدمات تتيح خيارات واسعة للأسعار، وأدوات ذكية تمكّن المتعاملين من تصفح مختلف فئات الأسعار التي تقدمها شركات الطيران والفنادق، وإنجازها مباشرة عبر المنصة الالكترونية للشركة».

وأكد الريس أن هذا التحول جاء انطلاقاً من حرص الشركة على التكيف مع متغيّرات سوق السياحة والسفر في الدولة.

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