«إكسبو 2020 دبي».. حدث استثنائي بإجراءات احترازية موسّعة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلن «إكسبو 2020 دبي» عن سلسلة من برامج الزيارات المختارة، التي أُعدت خصيصاً لتلبية اهتمامات الزوار ورغباتهم، ليتيح لزواره من جميع أنحاء العالم الاستمتاع بمجموعة من أبرز معالمه.

وأفاد بيان، صدر أمس، بأن الرحلات الموجهة والذاتية التوجيه، ستكون متاحة لجولات في نصف يوم، ويوم كامل، وثلاثة أيام، وستشمل الأماكن الجاذبة للأسر والطلاب وزوّار الأعمال، وفئات أخرى في أنحاء الموقع، كما ستكون الرحلات الذاتية التوجيه متاحة عبر تطبيق «إكسبو 2020 دبي» الهاتفي، لافتاً إلى أن ذلك سيسهم في ضمان العديد من التجارب التي لا تنسى للجميع، عندما يفتح المعرض أبوابه للعالم في الأول من أكتوبر 2021.

«إكسبو» استثنائي

وشدد البيان على أن استضافة «إكسبو» استثنائي، مع ضمان أمور الصحة والسلامة والرفاه لجميع المشاركين في الوقت ذاته، تمثل الأولوية القصوى لـ«إكسبو 2020 دبي»، لافتاً إلى استقبال أكثر من 100 ألف زائر بجناح الاستدامة «تيرّا»، في الأشهر الخمسة الماضية، في تجربة ناجحة، فضلاً عن استضافة الاجتماع الأخير للمشاركين الدوليين، الذي أقيم في مركز دبي للمعارض، فعاليات «حضورية» ضمّت مئات الموفدين من الدول المشاركة.

وذكر البيان أن مما شهده الزوار في المناسبتين ولمسوه عن قرب، برنامج الإجراءات الاحترازية الموسّع الذي تبناه «إكسبو 2020 دبي»، من أجل ضمان سلامة جميع الزوار والمشاركين والموظفين، عبر التعاون الوثيق مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، وهيئة الصحة في دبي، وبما يتماشى مع أحدث المعلومات والإرشادات من منظمة الصحة العالمية.

وتشمل هذه الإجراءات تركيب كاميرات حرارية ومحطات التعقيم في أنحاء الموقع، والالتزام بارتداء الكمامات، وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي.

وأوضح أنه بناء على برنامج دولة الإمارات الناجح للتطعيم ضد فيروس «كوفيد-19»، فإن «إكسبو 2020 دبي» يقدم أيضاً التطعيم لجميع المشاركين الرسميين وموظفيهم مجاناً.

وقالت نائب رئيس استراتيجية السوق والمبيعات في «إكسبو 2020 دبي»، سوماثي راماناثان، إن «إكسبو 2020 دبي» حدث للمستكشفين وعشاق الطعام ومحبّي الاطلاع على الثقافات المختلفة، للأطفال والأجداد، لرواد الأعمال والمخترعين والمسافرين لأغراض الأعمال وللسواح والراغبين في استكشاف المستقبل.

وأكدت أن برامج الزيارات التي يمكن الوصول إليها بسهولة، ستمكّن كل زائر من اكتشاف ابتكارات قادرة على إحداث التغيير، وترفيه عالمي، وتجارب لا تتكرر مرتين في العمر ضمن نطاق اهتماماته، بما يضمن تجربة آمنة لجميع الزوار، تبهرهم وتلهمهم وتنعش حواسهم.

جولات «إكسبو»

وبحسب البيان، ستقدّم «أساسيات إكسبو» العالم في مكان واحد، بما في ذلك ابتكارات مثل أكبر قمر اصطناعي إذاعي في العالم، قادر على رصد إشارات من الحياة الفضائية؛ وطابعة حيوية بالأبعاد الرباعية قادرة على إعادة إنتاج خلايا حيّة، فضلاً عن الموسيقى العالمية، وفرق الغناء، وعروض الأوركسترا، وأكلات من بلدان ربما لم يخطر على بال الزوار تجربتها من قبل.

أما «جولة إكسبو للعائلات»، فستقدم رحلة تفاعلية مليئة بالمرح والتجارب التعليمية لجميع الأعمار، من فرقة روبوتات موسيقاها مستلهمة من أعمال «بيتهوفن»، إلى مقابلة مع سمكة عملاقة حادة الأسنان، في وقت ستكون «جولة إكسبو للأزواج» جاذبة للراغبين في استكشاف الأماكن الأكثر رومانسية في الموقع، بما في ذلك «ساحة الوصل» التي ستقدم عروض أضواء ليلية على شاشتها العملاقة بنطاق 360 درجة.

الصحة واللياقة

بدورها، ستصحب «رحلة إكسبو للتصاميم والعمارة» الزوارَ في جولة تطوف أبرز معالم موقع «إكسبو 2020 دبي» المعمارية، بداية من جناح دولة الإمارات المصمم على شكل صقر، إلى المباني والأجنحة المستدامة التي تمزج الطبيعة بفن العمارة، فيما يمكن للزوار في «رحلة إكسبو لعشاق الطعام»، تذوق مستقبل الأطعمة، والتعرّف إلى أحد نجوم الطهي، أو تذوق أطباق مطبخ عالمي جديد أثناء مشاهدة العروض.

كما يستطيع الزوار استكشاف رفاه البشر عبر «رحلة إكسبو في مجال الصحة واللياقة»، حيث يمكن للزائر ركوب دراجة، أو حضور دروس اليوغا في حديقة اليوبيل، والاستمتاع بأحدث الأطعمة ذات القيمة الغذائية العالية، واستكشاف ابتكارات الرعاية الصحية القادرة على إحداث تغيير في حياتنا.

الأعمال والتنقل

وتشمل برامج الزيارات الأخرى «رحلة الأعمال» و«ريادة الأعمال»، اللذين يستكشفان كيف يضع صُنّاع التغيير من أنحاء العالم استراتيجيات لترك أثر إيجابي يدوم، و«رحلة إكسبو في مجال التنقل» التي تستعرض ابتكارات الجيل التالي، التي تُسهّل حركة البيانات والناس والبضائع في أنحاء العالم، بداية من إسهام الذكاء الاصطناعي في تغيير الطرق التي بها نحيا ونتعلم ونلعب، ووصولاً إلى مستقبل السفر الجوّي.

وسيكون بوسع الزوار كذلك استكشاف المزارع الرأسية، والتنزه في الأجنحة الصفرية الطاقة، عبر «رحلة إكسبو في مجال الطاقة»، فيما يمكنهم في «جولة إكسبو لهواة التقنية والمبتكرين» استكشاف الذكاء الاصطناعي والفضاء، والواقع المعزز والاستراحة لتناول الغداء مع الروبوتات.

فترة الانعقاد

يُقام «إكسبو 2020 دبي» في الفترة من الأول من أكتوبر 2021 إلى 31 مارس 2022، ليصبح أول «إكسبو» دولي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا وجنوب آسيا عبر تاريخ الحدث الدولي، وسيرحب المعرض بالزوّار من أنحاء العالم ليشاركوا في صنع عالم جديد، وفي احتفال بالإبداع والابتكار والثقافة والتقدم البشري على مدى ستة أشهر.

• الرحلات الموجهة وذاتية التوجيه، ستتاح في نصف يوم ويوم كامل وثلاثة أيام.

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