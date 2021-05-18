«ديوا» تعزّز التعاون مع بلدية دبي في مجال الخرائط الجيومكانية

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أبرمت هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) مذكرة تفاهم مع بلدية دبي لترسيخ التعاون بين الطرفين في مجال تطوير وتنفيذ مشروع البنية التحتية الجيومكانية لدبي ضمن مبادرة «جيو دبي» (Geo Dubai)، فضلاً عن تبادل الخبرات والمعلومات والبيانات المتاحة لتوفير خرائط جغرافية وجيومكانية أساسية شاملة وموحدة ومحدّثة لإمارة دبي، إلى جانب مواصلة التخطيط والتصميم وإدارة المشروعات التنموية والتطويرية المستقبلية المشتركة. وأفادت «ديوا»، في بيان، أمس، أن العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، سعيد محمد الطاير، وقع المذكرة مع مدير عام بلدية دبي، داوود الهاجري.

وقال الطاير إن «تعاوننا مع بلدية دبي ومركز نظم المعلومات الجغرافية التابع للبلدية، يهدف إلى تطوير بنية تحتية جيومكانية فنية شاملة ومستدامة تعزز الخدمات الذكية والمبتكرة التي نقدمها للمتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية، وتدعم عملية صناعة القرار، بما يحقق مبادرة (دبي الذكية)، ويسهم في جعل دبي مدينة المستقبل، وتحويل حكومة دبي إلى نموذج ذكي بالكامل».

من جانبه، قال الهاجري إن «توقيع المذكرة التي تعزز من قيم التعاون والتكامل والمشاركة بين مختلف الجهات الحكومية في الإمارة، يأتي بهدف الوصول إلى الأهداف التي تنعكس إيجاباً على التنمية الشاملة التي تشهدها مدينة دبي في مختلف المجالات، لاسيما في مجال البنية التحتية الجيومكانية والخرائط الجغرافية، حيث عززت مبادرة (جيو دبي) التي أطلقها مركز نظم المعلومات الجغرافية ببلدية دبي من ريادة ومكانة دبي عالمياً في هذا المجال».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news