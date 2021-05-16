مشروع تحت الإنجاز.. «ترانكويلتي».. واجهات مائية وقطع أراضٍ مخصصة لفلل الغابة

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أعلنت «شوبا العقارية»، أخيراً، عن إطلاق المرحلة الثالثة من مشروع «ترانكويلتي» في «شوبا هارتلاند» الذي يتضمن واجهات مائية خاصة وقطع أرض مخصصة لفلل الغابة، لتضم 19 قطعة أرض لتطوير فلل مصممة خصيصاً ضمن «شوبا هارتلاند». ويأتي هذا الإطلاق عقب نجاح بيع 40 قطعة أرض ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

ويضم «ترانكويلتي» واجهات مائية خاصة وقطع أرض مخصصة لفلل الغابة، ضمن «شوبا هارتلاند»، مشروع التملك الحر الممتد على مساحة ثمانية ملايين قدم مربعة في مدينة محمد بن راشد. ويأتي إطلاق المرحلة الثالثة من «ترانكويلتي» بالتزامن مع الطلب المستمر على الفيلات ومنازل التاونهاوس، التي ارتفعت في مارس إلى 11.5%.

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