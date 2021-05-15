تعليق مؤقت لرحلات «الاتحاد للطيران» إلى تل أبيب

المصدر: عبير عبد الحليم ـ ابوظبي

أعلنت الاتحاد للطيران اليوم عن تعليق مؤقت لرحلات المسافرين والشحن إلى تل أبيب.



وتم إلغاء الرحلة رقم EY598 من أبوظبي إلى تل أبيب والرحلة EY599 من تل أبيب إلى أبوظبي اللتين كان من المقرر تشغيلهما في 16 مايو الجاري، فيما يقوم طاقم عمل الشركة بمساعدة الضيوف المتأثرين في تعديل خطط سفرهم.



وقال متحدث باسم الناقلة إن طيران الإتحاد ستستمر في مراقبة الوضع في إسرائيل والعمل مع السلطات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة .

وأشار إلى أن سلامة الضيوف وطاقم العمل تبقى في قمة أولويات الإتحاد للطيران.

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