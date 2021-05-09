«جمارك دبي» تترأس منصّة التحكيم لـ 26 مشروعاً في «المواكب تبتكر 2»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

توّجت دائرة جمارك دبي فعالياتها، بمناسبة اليوم العالمي للملكية الفكرية 2021، بتنظيم إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدائرة ومدرسة المواكب الخاصة، مسابقة «المواكب تبتكر 2»، التي أطلقتها المدرسة، فيما ترأست «جمارك دبي» منصّة التحكيم لهذه الفعالية.

وأكّدت الدائرة في بيان، أمس، حرصها على ترسيخ أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية، عبر العمل على دعم الموهوبين من أصحاب الأفكار والابتكارات الجديدة، لحماية حقوقهم بالإبداع في تطوير الأفكار والابتكارات الجديدة، التي تعدّ أساس التطور الذي تنطلق منه المجتمعات لتحقيق التقدم والازدهار.

وبحسب البيان، فقد تم تحكيم أكثر من 26 مشروعاً ضمن معايير تختص بالاستدامة والابتكار، كما جرت جلسات نقاش حاسمة بين المحكمين والطلبة. وفي نهاية المسابقة أعلن عن أسماء المشروعات الفائزة التي كانت فريدة من نوعها، مثل فكرة المكعبات لذوي الإعاقة البصرية، ولعبة DNA التعليمية.

وقال مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، يوسف عزير مبارك، إن «الاحتفال باليوم العالمي للملكية الفكرية يكتسب أهمية أكبر في عام 2021، عام الـ50 باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات، حيث تميزت الدولة بالإبداع والابتكار في إنجازاتها التي تحققت طوال الـ50 عاماً الماضية، بفضل حرص القيادة على تهيئة بيئة متكاملة للإبداع والابتكار في الدولة، تحمي حقوق الموهوبين والمبتكرين، وتؤمن في الوقت ذاته الحماية للمجتمع من أضرار ومخاطر التعديات على حقوق الملكية الفكرية».

من جانبها، قالت مدير أول قسم التوعية والتثقيف بإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، محبوبة باقر، إن «فعاليات (جمارك دبي) باليوم العالمي للملكية الفكرية، شملت أنشطة مكثفة للتوعية والتثقيف، تضمنت التعريف بدور حماية حقوق الملكية الفكرية، لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورعاية أفكار وابتكارات الطلاب، والأجيال الجديدة، إضافة الى التعريف بطرق مكافحة البضائع المقلدة، من خلال تمييزها عن البضائع الأصلية، ما يمكن المفتشين والموظفين الجمركيين من ضبط السلع المقلدة ومنع دخولها إلى الأسواق المحلية».

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