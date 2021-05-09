قفزة نمو عالية في حركة الطيران الخاص بـ «دبي الجنوب»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

شهد مشروع محمد بن راشد للطيران في «دبي الجنوب»، تسجيل قفزة نمو عالية في حركة الطيران الخاص، خلال العام الجاري، إذ سجل مبنى الطيران الخاص زيادة قدرها 236% في الربع الأول 2021، بمجموع 4904 رحلات، مقارنة بـ1460 رحلة للفترة ذاتها من العام الماضي، و1676 رحلة في الربع الأول من 2019.

وتشمل حركات الطيران الخاص: الرحلات المسجلة من قبل الشركات المشغلة الأرضية الأربع، التي تعمل في مشروع محمد بن راشد للطيران، وهي: «جيتيكس إكزيكيوتيف أفييشين»، «جت أفييشين»، «دي سي أفييشين»، و«إكزيكيو جيت ميدل إيست».

وقال المدير التنفيذي لمشروع محمد بن راشد للطيران، طحنون سيف، إن حركة الطيران الخاص في مبنى الطيران الخاص، شهدت زيادة بوتيرة متسارعة، منذ يوليو الماضي، ما يمثل دلالة على نجاح حملة التطعيم الوطنية، والمكانة التي تتمتع بها دبي وجهةً مفضلةً للسياح من جميع أنحاء العالم.

وأضاف: «احتلت دبي المرتبة الثالثة عالمياً، والثانية في ترتيب المؤشر الفرعي: فئة المدن الرئيسة، ضمن مؤشر (مدن المستقبل للاستثمار الأجنبي المباشر 2021/‏‏‏2022)، في التقرير الأخير الصادر عن (إف دي آي انتليجينس)، حيث برزت وجهةً لجذب للاستثمار الأجنبي المباشر، ونتطلع إلى الحفاظ على هذه الأرقام في حركة الطيران الخاص، في إطار استعدادات دبي لاستقبال العالم خلال معرض (إكسبو دبي 2020) الذي سينطلق أكتوبر المقبل».

يذكر أن مشروع محمد بن راشد للطيران، يوفر للشركات العالمية فرص استثمارية في مجال الطيران، إذ يعدّ منطقة حرة لشركات الطيران الخاص والصناعات المرتبطة بقطاع الطيران.

ويقع المشروع ضمن «دبي الجنوب» التي قامت بتطويره، ليكون مركزاً لمختلف أنواع الصيانة ووجهة للتدريب والتعليم، ويسعى المشروع إلى تعزيز الصناعات الهندسية لتحقيق رؤية الإمارة بجعلها مركزاً رائداً لقطاع الطيران.

مبنى الطيران

الخاص سجل

4904 رحلات خلال

الربع الأول.

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