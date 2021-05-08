جمارك دبي تتعاون مع أصحاب العلامات التجارية لحماية حقوق الملكية الفكرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

عززت جمارك دبي التعاون والتنسيق المشترك مع أصحاب العلامات التجارية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية، حيث عقدت إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية في الدائرة اجتماعاً مشتركاً مع أصحاب العلامات والوكالات التجارية عبر تقنية الاتصال المرئي لبحث تعزيز سبل التعاون بين الجانبين ودعم المشاريع المشتركة لحماية حقوق الملكية الفكرية ووضع خطط العمل بمجال الملكية الفكرية لمرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وحضر الاجتماع من جانب جمارك دبي، مدير إدارة حماية حقوق الملكية الفكرية، يوسف عزير مبارك، ومدير قسم اعتماد الملكية الفكرية والوكالات التجارية، نوره أحمد، ومدير قسم حل نزاعات الملكية الفكرية، محمد بن ناصر، وقائد فريق، المهندس سعيد بن فارس، وضابط اعتماد الملكية الفكرية والوكالات التجارية، سميحة حسن البلوشي. فيما حضر الاجتماع ممثلاً لأصحاب العلامات التجارية مدير مجلس أصحاب العلامات التجارية، مالك حنوف، بالإضافة إلى ما يقارب 29 مكتب محاماة ومكاتب خدمات قانونية.

ورحب يوسف عزير مبارك، بأصحاب العلامات التجارية المشاركين في الاجتماع مؤكداً على أهمية التواصل والتعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتبادل الآراء، حيث يأتي هذا اللقاء ليتوج جهود الدائرة في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية في ظل الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات في عام الخمسين، وقد حققت الدولة طوال الخمسين سنة الماضية إنجازات كبرى في المجالات كافة بفضل رؤية القيادة الحكيمة ودعمها الدائم لتشجيع الابداع والابتكار، وحرصها على حماية حقوق الملكية الفكرية للمستثمرين وأصحاب العلامات التجارية لجذب التجارة والاستثمار الى الاقتصاد الوطني بوتيرة متصاعدة.

وأوضح أن جمارك دبي تحرص على تبني وإطلاق المبادرات التي تواكب أفضل الممارسات العالمية في مجال دعم وإسعاد المتعاملين، تنفيذاً لتوجيهات حكومة دبي الهادفة إلى إسعاد الناس عبر الارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية من خلال تطوير واستخدام أحدث التقنيات في توفير الخدمات للمتعاملين والجمهور.

وأدارت نوره أحمد، الحوار مع أصحاب العلامات التجارية والذي تمحور حول معالجة العقبات والتحديات كافة في سبيل تحقيق أهداف حماية حقوق الملكية الفكرية مع استيعاب الدروس المستفادة في جائحة «كوفيد-19» في وضع خطط العمل بمجال الملكية الفكرية لمرحلة ما بعد «كوفيد-19».

وأعرب مالك حنوف، عن تقديره الكبير لجهود جمارك دبي في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية ومحاربة البضائع المقلدة لبضائع أصحاب العلامات التجارية، كما أشاد أصحاب العلامات التجارية بجهود جمارك دبي ودورها في مد جسور المعرفة والتعاون مع القطاع الخاص في المجالات كافة.

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