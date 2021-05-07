أبوظبي وسنغافورة تطلقان دعوة لتطوير ابتكارات المدن الذكية

المصدر: أبوظبي - وام

أطلق مكتب أبوظبي للاستثمار، بالتعاون مع مشروع سنغافورة، وشركة (IPI سنغافورة) التابعة للمشروع، دعوة إلى الشركات السنغافورية لتقديم الابتكارات والحلول التي تدعم أجندة تطوير المدن الذكية، حيث يمكن للشركات السنغافورية المؤهلة التقدم بابتكاراتها وحلولها، التي تتعامل مع عدد من التحديات التي تواجهها هيئات ومؤسسات مختلفة في إمارة أبوظبي.

وتتطلع كل من أبوظبي وسنغافورة، من خلال هذه الدعوة، إلى تسريع تطوير أسس المدن الذكية، بهدف ترسيخ الفكر المستدام لجودة الحياة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية والمزايا التنافسية، فيما ستعمل هذه الدعوة على تعزيز آفاق التعاون، وتبادل الخبرات والمعارف بين البلدين، كما ستسهم في ربط منظومتي الابتكار في ما بينهما.

واحتلت سنغافورة المرتبة الأولى عالمياً على مؤشر المدن الذكية لعام 2020 الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، في حين احتلت إمارة أبوظبي المرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط.

وقال مدير عام مكتب أبوظبي للاستثمار، الهيئة الحكومية المسؤولة عن توفير الدعم لاستثمارات القطاع الخاص في إمارة أبوظبي، الدكتور طارق بن هندي، إن «أبوظبي تلتزم بتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي القوية مع سنغافورة، كما تلتزم بدفع وتيرة الابتكار لتحقيق النمو المستدام على المدى الطويل».

وأضاف أن «تلك الدعوة ستعمل مع مشروع سنغافورة على تعزيز الشراكات القائمة، وتفتح الباب أمام المزيد من فرص التعاون بين إمارة أبوظبي وسنغافورة، إذ نتطلع لإيجاد الحلول القابلة للتنفيذ التي تواكب الاحتياجات والتحديات المحلية».

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